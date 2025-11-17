12°
18° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 17 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
17 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Prefectura cierra el Lago Futalaufquen por ráfagas de viento de 52 km/h

La Prefectura de San Carlos de Bariloche activó el protocolo de seguridad. Se solicita a los navegantes mantenerse informados, ya que la apertura será anunciada de forma oportuna.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Prefectura Naval Argentina, con asiento en San Carlos de Bariloche, ha informado el cierre de los puertos del Lago Futalaufquen debido a las condiciones meteorológicas que presentan riesgo para la navegación.

 

 

La medida, dispuesta según la Disposición SCBA RI6 N° 78/2025, afecta a embarcaciones de hasta 15 toneladas de arqueo total (T.A.T.).

 

 

La restricción se debe al registro de vientos del Sector Noroeste, los cuales alcanzan una intensidad sostenida de 46 km/h.

 

 

Prefectura ha comunicado que se informará oportunamente la apertura de los puertos cuando las condiciones meteorológicas sean favorables para la navegación. Se solicita a la comunidad náutica y a los navegantes respetar la restricción y extremar las medidas de seguridad.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta naranja por vientos: Suspenden las clases este lunes 17 en cuatro regionales
2
 Una mujer obtuvo una compensación económica tras 15 años de convivencia: La Justicia reconoció el desequilibrio patrimonial
3
 Alerta Roja por vientos: Enterate que actividades, instituciones y servicios están suspendidos
4
 Cable caído generó chispas y un principio de incendio
5
 Protección Civil recuerda cómo actuar en caso de ramas caídas
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 QEPD Víctor Homero Argel
3
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
4
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
5
 "Lo de Lore" Festeja su primer aniversario e invita a la comunidad a compartir torta y café
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -