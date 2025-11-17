Prefectura cierra el Lago Futalaufquen por ráfagas de viento de 52 km/h

La Prefectura Naval Argentina, con asiento en San Carlos de Bariloche, ha informado el cierre de los puertos del Lago Futalaufquen debido a las condiciones meteorológicas que presentan riesgo para la navegación.

La medida, dispuesta según la Disposición SCBA RI6 N° 78/2025, afecta a embarcaciones de hasta 15 toneladas de arqueo total (T.A.T.).

La restricción se debe al registro de vientos del Sector Noroeste, los cuales alcanzan una intensidad sostenida de 46 km/h.

Prefectura ha comunicado que se informará oportunamente la apertura de los puertos cuando las condiciones meteorológicas sean favorables para la navegación. Se solicita a la comunidad náutica y a los navegantes respetar la restricción y extremar las medidas de seguridad.

F.P