La cooperativa 16 de octubre y el municipio actuaron en conjunto ante la emergencia por viento en la comarca

La vocera de la Cooperativa 16 de Octubre, Sol Ferrada, ofreció un balance de los trabajos realizados por la entidad durante la alerta meteorológica por fuertes vientos, destacando que "las redes respondieron" y están preparadas para este tipo de contingencias.

Ferrada informó que, a pesar de las fuertes ráfagas, el personal de guardia estuvo activo desde el inicio del turno, habiendo solucionado rápidamente un inconveniente en una de las líneas que salió de servicio a primera hora.

Árboles y Cortes Aislados, la Principal Causa

La vocera explicó que la mayoría de los reclamos individuales y los cortes de energía aislados registrados no se deben a fallas en la red de la Cooperativa, sino a causas ajenas, principalmente la caída de árboles:

Riesgo: La caída de árboles, tanto en el ámbito privado como en el público, es la causa más común de los problemas, ya que provocan que las líneas choquen o que caigan postes.

Poda Preventiva: Ferrada lamentó que estos incidentes son esperables cuando no hay poda preventiva cerca de las redes eléctricas.

Trabajo Articulado y Recomendaciones

La Cooperativa 16 de Octubre articuló tareas con el área de Espacios Verdes del municipio para atender situaciones de alto riesgo, logrando contener un árbol de gran porte que estaba a punto de caer sobre la red eléctrica.

En cuanto a la situación en Trevelin, Ferrada indicó que solo se registraron pequeños reclamos y que, afortunadamente, no hubo líneas fuera de servicio.

La vocera recomendó a los usuarios que, ante cualquier situación, llamen de inmediato a los canales oficiales de la Cooperativa, publicados en redes y en la página oficial, ya que es la manera más rápida de recibir una respuesta.

Finalmente, la Cooperativa se mantuvo en alerta desde el inicio del fin de semana, con todo el personal atento para contener los reclamos que pudieran surgir mientras persistan las ráfagas.

F.P