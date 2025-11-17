Fuerte viento en la Comarca: Ráfagas y medidas especiales para este lunes

Este 17 de noviembre, la Comarca Andina amaneció bajo alerta por vientos fuertes, con ráfagas que, según el Servicio Meteorológico Nacional, pueden superar los 90 km/h durante la mañana y la tarde.

El día comenzó con cielo cubierto, ambiente fresco y ráfagas superiores a los 50 km/h desde temprano.

La tendencia para el resto del día mantiene el mismo patrón: viento intenso del sector oeste, posibilidad de lluvias débiles y una tarde ventosa que podría complicar tanto la circulación como las actividades al aire libre.

Pronóstico del SMN para hoy en la Comarca

Mañana: Lluvias aisladas, 6°C, vientos de 42–50 km/h del oeste, ráfagas de 88–97 km/h.

Tarde: Ventoso, 16°C, ráfagas cercanas a 97 km/h.

Noche: Mayormente nublado, 7°C, ráfagas entre 70 y 78 km/h.

Aunque el nivel de alerta desciende entrada la noche, las condiciones continúan siendo inestables.

Impacto en escuelas: suspensión parcial de actividades en Chubut

Si bien la Comarca Andina está bajo alerta, la provincia de Chubut enfrenta un cuadro más severo en varias zonas. Por ese motivo, el Ministerio de Educación dispuso:

Suspensión de clases presenciales en las Regiones I, III, V y VI (incluye Las Golondrinas, Esquel, Sarmiento y Comodoro Rivadavia).

En las Regiones II y IV (Puerto Madryn y Trelew), las actividades continúan con normalidad.

Oficinas judiciales: teletrabajo autorizado en varias circunscripciones

La Superintendencia Administrativa dispuso, mediante Resolución N.º 10502/2025–STyL, que este lunes las dependencias judiciales de Lago Puelo, Esquel, Sarmiento y Comodoro Rivadavia podrán realizar sus tareas en modalidad de teletrabajo, siempre que estén dentro de las zonas afectadas por el alerta naranja.

Además, los titulares de cada dependencia deberán implementar guardias mínimas, activas o pasivas, para garantizar la continuidad del servicio. Quedan exceptuadas de esta medida las dependencias pertenecientes al Ministerio Público.

Rutas: restricciones por viento extremo en el sur provincial

Desde las 6:00 rige una restricción total de circulación en rutas nacionales del Chubut debido al alerta rojo por vientos:

RN3 (Trelew – Comodoro – límite con Santa Cruz)

RN26 (Comodoro – Sarmiento – empalme RN40)

RN40 (límite con Santa Cruz – Río Mayo – Gobernador Costa)

RN260 (RN40 – Lago Blanco – límite con Chile)

La medida se mantendrá hasta nuevo aviso. En la Comarca Andina no hay restricciones totales, pero sí se pide evitar circular durante las ráfagas más intensas.

Recomendaciones de Protección Ciudadana

Permanecer en el hogar en los momentos de mayor viento.

Asegurar chapas, techos, tanques y objetos sueltos.

Evitar actividades al aire libre.

No usar fuego (riesgo extremo de incendio).

Ante humo o columnas sospechosas, llamar de inmediato al 103 .

Emergencias: 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil), 0800-666-2447 (Protección Ciudadana).

Consejos para circular con viento fuerte (Vialidad Nacional)

Acción Recomendación Sujetar el volante Con fuerza para mantener la dirección. Distancia Aumentar la distancia con otros vehículos. Maniobras Evitar maniobras bruscas. Velocidad Adaptarla a la fuerza del viento para mantener el control. Marchas Usar marchas cortas si es necesario para contrarrestar ráfagas. Atención Estar atento a objetos arrastrados hacia la calzada. Adelantamientos Realizarlos con precaución por cambios repentinos de viento. Carga Evitar equipaje en el techo.

Cómo sigue el día hora por hora en la Comarca

08–10 h: 10°C, cubierto, ráfagas superiores a 50 km/h.

10–12 h: Lluvia débil intermitente.

14 h: Probabilidad de chaparrones, viento intenso.

17 h: 17°C, parcialmente nublado, ráfagas de casi 60 km/h.

20–23 h: Descenso de intensidad, cielo entre nubes y claros.

Efemérides del día

Día Mundial del Niño Prematuro , con foco en la prevención y acompañamiento a las familias.

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que refuerza la importancia de evitar factores de riesgo y promover diagnósticos tempranos.

