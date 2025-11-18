El Bolsón presentó su Ruta Productiva, un nuevo circuito para fortalecer el agroturismo

La Municipalidad de El Bolsón presentó oficialmente la Ruta Productiva El Bolsón, un proyecto que busca ordenar, visibilizar y potenciar a los emprendimientos locales a través de un nuevo circuito agroturístico.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Producción y Empleo y articulada con la Secretaría de Turismo, apunta a diversificar la oferta de la zona y a generar un puente directo entre visitantes, vecinos y la producción del valle.

El lanzamiento incluyó la presentación del Pasaporte de la Ruta Productiva, una herramienta que permitirá a los visitantes sumar sellos por cada establecimiento recorrido. Ese registro habilitará beneficios y la participación en sorteos especiales.

El circuito también contará con un mapa digital interactivo, accesible mediante códigos QR y plataformas municipales, donde se podrá ubicar cada emprendimiento y conocer su propuesta.

Durante el evento, el intendente Bruno Pogliano remarcó el potencial del proyecto al señalar que la Ruta Productiva “pone en primer plano el trabajo de las familias productoras y la identidad que caracteriza a El Bolsón”. También afirmó que la iniciativa busca integrar turismo y producción para fortalecer la economía local.

Acompañaron la presentación el secretario de Producción, Federico Bauer, la subsecretaria de Turismo, Sofía Seroff, funcionarios municipales y provinciales, y un amplio grupo de productores y emprendedores.

O.P.