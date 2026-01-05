Balance positivo del concurso de pesca en la Fiesta del Salmón

El director de Pesca Continental de Chubut, Pablo Buono, realizó un balance muy positivo del concurso de pesca desarrollado en el marco de la séptima Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico, en Carrenleufú, y destacó la participación, los premios y el trabajo conjunto con la comuna.

“Para nosotros es muy especial porque somos padrinos de esta fiesta y, como en ediciones anteriores, siempre acompañamos, participamos y estamos vinculados fuertemente con esta comuna”, señaló Buono. En ese contexto, remarcó la relevancia del certamen: “El concurso de pesca es genial porque hemos tenido algunos años en los cuales salió un solo salmón y el año pasado no salió ninguno. De repente, tener tres ganadores que reparten un millón y medio de pesos en premios y que se definan los puestos por 300 gramos, con salmones de más de 10 kilos, nos deja realmente muy contentos”.

Además, Buono subrayó el acompañamiento del personal y el clima de trabajo durante el evento: “El balance es genial, muy positivo. Todo el personal que vino de pesca de Esquel, de Trevelin y tenemos operativos de Corcovado. Realmente nos sentimos muy bien acompañados”. En ese sentido, destacó a la organización local: “Son unos anfitriones geniales, la gente de la comuna de Carrenleufú”.

Respecto a la temporada de pesca, Buono indicó que la actividad continuará hasta mayo en distintos puntos de la provincia. “Hasta mayo tenemos pesca en la cordillera, en todo Chubut y en la meseta. Invitamos a todo el mundo a que venga a pescar, que saque el permiso y que comparta esto que es tan nuestro y que genera tanto movimiento”, expresó.

En relación a los permisos, precisó que hasta fines de diciembre se habían emitido alrededor de 7 mil. “Es lo lógico para la temporada, estamos en el nivel habitual”, explicó, y destacó la implementación del nuevo sistema digital: “Esta temporada tenemos un sistema nuevo a través de DINO, muy automático y rápido. Con el DNI y la fecha de nacimiento se puede sacar el permiso inmediatamente y llega al WhatsApp con el pago por billetera digital”.

Finalmente, Buono adelantó que existen proyectos para nuevos concursos, aunque aclaró que estarán condicionados por la situación hídrica. “Estamos muy condicionados por la emergencia hídrica, con cuencas muy bajas, poca agua y mucha temperatura. Tenemos muchos proyectos, pero van a estar todos muy atados a cómo se vaya desarrollando el clima y cómo vayan estando los ríos, los lagos y las lagunas", concluyó.

