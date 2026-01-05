33°
27° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 05 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad CarrenleufuPesca ChubutFiesta Nacional del Salmón del Pacífico
05 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Balance positivo del concurso de pesca en la Fiesta del Salmón

Pablo Buono destacó el acompañamiento a la séptima Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico, el nivel del concurso y habló sobre la continuidad de la temporada de pesca en Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El director de Pesca Continental de Chubut, Pablo Buono, realizó un balance muy positivo del concurso de pesca desarrollado en el marco de la séptima Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico, en Carrenleufú, y destacó la participación, los premios y el trabajo conjunto con la comuna.

 

“Para nosotros es muy especial porque somos padrinos de esta fiesta y, como en ediciones anteriores, siempre acompañamos, participamos y estamos vinculados fuertemente con esta comuna”, señaló Buono. En ese contexto, remarcó la relevancia del certamen: “El concurso de pesca es genial porque hemos tenido algunos años en los cuales salió un solo salmón y el año pasado no salió ninguno. De repente, tener tres ganadores que reparten un millón y medio de pesos en premios y que se definan los puestos por 300 gramos, con salmones de más de 10 kilos, nos deja realmente muy contentos”.

 

Además, Buono subrayó el acompañamiento del personal y el clima de trabajo durante el evento: “El balance es genial, muy positivo. Todo el personal que vino de pesca de Esquel, de Trevelin y tenemos operativos de Corcovado. Realmente nos sentimos muy bien acompañados”. En ese sentido, destacó a la organización local: “Son unos anfitriones geniales, la gente de la comuna de Carrenleufú”.

 

Respecto a la temporada de pesca, Buono indicó que la actividad continuará hasta mayo en distintos puntos de la provincia. “Hasta mayo tenemos pesca en la cordillera, en todo Chubut y en la meseta. Invitamos a todo el mundo a que venga a pescar, que saque el permiso y que comparta esto que es tan nuestro y que genera tanto movimiento”, expresó.

 

En relación a los permisos, precisó que hasta fines de diciembre se habían emitido alrededor de 7 mil. “Es lo lógico para la temporada, estamos en el nivel habitual”, explicó, y destacó la implementación del nuevo sistema digital: “Esta temporada tenemos un sistema nuevo a través de DINO, muy automático y rápido. Con el DNI y la fecha de nacimiento se puede sacar el permiso inmediatamente y llega al WhatsApp con el pago por billetera digital”.

 

Finalmente, Buono adelantó que existen proyectos para nuevos concursos, aunque aclaró que estarán condicionados por la situación hídrica. “Estamos muy condicionados por la emergencia hídrica, con cuencas muy bajas, poca agua y mucha temperatura. Tenemos muchos proyectos, pero van a estar todos muy atados a cómo se vaya desarrollando el clima y cómo vayan estando los ríos, los lagos y las lagunas", concluyó. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Bronco, la nueva tienda de indumentaria masculina que se suma al comercio de Esquel
2
 Inauguran Bryn Derwydd, un nuevo espacio de encuentro con la naturaleza en Trevelin
3
 Incendio forestal activo en el oeste de Cholila: despliegue de brigadas y alerta preventiva
4
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
5
 Cerraron Puerto Patriada por principio de incendio
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -