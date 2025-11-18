15°
Esquel, Argentina
Martes 18 de Noviembre de 2025
18 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel arranca el martes con fuertes vientos y bajas sensaciones térmicas

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional. 
Escuchar esta nota

La jornada de este martes se presenta con un marcado descenso de la temperatura y la intensificación de las ráfagas de viento, especialmente durante la mañana.

 

 

Según el pronóstico, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante casi todo el día.

 

 

El Clima por Franja Horaria:

 

  • Mañana (Máximo Riesgo por Viento): La temperatura mínima será de 7°C. El viento predominará del sector Oeste (O), con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 a 78 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%.

     

  • Tarde: La temperatura máxima alcanzará los 15°C. El cielo seguirá mayormente nublado y el viento será intenso, con velocidades de 32 a 41 km/h del sector Suroeste (SO), y ráfagas de 60 a 69 km/h.

     

  • Noche: La temperatura descenderá a los 8°C. El viento mantendrá la intensidad de 32 a 41 km/h del sector Suroeste (SO), con ráfagas de 51 a 59 km/h.

     

 

