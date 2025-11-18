Esquel arranca el martes con fuertes vientos y bajas sensaciones térmicas

La jornada de este martes se presenta con un marcado descenso de la temperatura y la intensificación de las ráfagas de viento, especialmente durante la mañana.
Según el pronóstico, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante casi todo el día.
El Clima por Franja Horaria:
-
Mañana (Máximo Riesgo por Viento): La temperatura mínima será de 7°C. El viento predominará del sector Oeste (O), con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 a 78 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%.
-
Tarde: La temperatura máxima alcanzará los 15°C. El cielo seguirá mayormente nublado y el viento será intenso, con velocidades de 32 a 41 km/h del sector Suroeste (SO), y ráfagas de 60 a 69 km/h.
-
Noche: La temperatura descenderá a los 8°C. El viento mantendrá la intensidad de 32 a 41 km/h del sector Suroeste (SO), con ráfagas de 51 a 59 km/h.