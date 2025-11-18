Estudiantes de la UNPSJB crean "SOFTURNOS", un sistema de reservas automatizado para todo rubro

Cuatro estudiantes de la carrera de Analista Programador Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) desarrollaron "Softurnos", un sistema integral para la gestión de reservas y turnos que se destaca por su asistente automatizado de WhatsApp y su calendario web.

El equipo está integrado por Facundo Pavés, Hugo Santillán, Mariano Ramos y Lautaro Vidal. El proyecto será presentado en el marco de las entregas de fin de carrera de la Facultad de Ingeniería.

Un Ecosistema que Elimina la Intervención Humana

Hugo Santillán y Facundo Pavés explicaron que "Softurnos" fue concebido como un "ecosistema de reservas" que puede abarcar "cualquier rubro que se pueda gestionar mediante turnos".

La principal innovación del sistema es la integración con WhatsApp:

Asistente Automatizado: Los clientes pueden escribir al número de WhatsApp del negocio y el asistente ya está automatizado con las respuestas para gestionar la reserva.

Rubros: El sistema está pensado para una gran variedad de negocios, como peluquerías, restaurantes (reserva de mesa), clínicas (turnos con especialistas), canchas de fútbol y gimnasios.

Eficiencia: La automatización ayuda al dueño o encargado del negocio a ser más eficiente y elimina el error humano , como dar turnos repetidos o citar a varias personas a la misma hora.

Lógica de Competencia: El sistema garantiza que el primero que elija la fecha disponible se queda con el turno. Al otro cliente se le informa y se le devuelve la lista actualizada de horarios.

Implementación y Próximos Pasos

Actualmente, "Softurnos" se encuentra en una primera etapa de testeo, abarcando dos rubros específicos: una clínica y las canchas de fútbol.

La idea del equipo es que, después de la presentación de fin de carrera, el proyecto se pueda "llevar a la vida real" y que solucione problemáticas como los tiempos de espera de la gente.

La presentación formal del proyecto se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 19:00 horas en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB, donde el equipo será el primer grupo en exponer ese día.

F.P