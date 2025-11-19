Una mujer policía y un milagro: le dio instrucciones por teléfono para que pueda parir al bebé

Una joven mamá entró en trabajo de parto y todo se aceleró. Con su pareja no tenían cómo llegar a un centro asistencial y el asunto se les estaba yendo de las manos. No sabían qué hacer. Hasta que se les ocurrió llamar a la línea de emergencias 101 de Neuquén. Era a la madrugada, y la suboficial a cargo del servicio entendió que por más que se despachara a la ambulancia, era difícil que pudiera llegar a tiempo. Así que comenzó a guiarlos por teléfono.

La cabo Quiroga estaba junto al agente Gómez, y entre ambos comenzaron a asistir a los que del otro lado de la línea necesitan de toda la ayuda y la comprensión del mundo. Con voz calma, comenzaron a brindar instrucciones precisas y tranquilizadoras a la pareja de la mujer, guiándolos paso a paso durante el nacimiento.

Su temple, claridad y acompañamiento fueron fundamentales en esos minutos decisivos, conteniendo a la familia y garantizando que el parto se desarrollara de manera segura hasta la llegada del bebé. La joven pareja y el recién se abrazaron con una mezcla de felicidad y agradecimiento a quien del otro lado de la línea había logrado el milagro.

A los pocos instantes, arribó al lugar personal de la Comisaría 19°, junto con un equipo del Servicio Integral de Emergencias, encabezado por el profesional médico de turno, quienes continuaron con la asistencia sanitaria correspondiente. Tras verificar el buen estado de ambos, se dispuso el traslado de la madre y el recién nacido al hospital para su evaluación.

El episodio dejó en evidencia la importancia del trabajo coordinado entre las áreas de emergencia y seguridad, pero especialmente destacó la labor de la Cabo Quiroga y el Agente Gómez, cuya intervención a distancia resultó decisiva en un momento límite.