Situación crítica en Los Alerces: El viento intensificó el incendio y las llamas avanzan sin control.

La batalla contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces (PNLA) continua.



En las últimas horas, un marcado incremento en la intensidad del viento provocó que las llamas cobraran nueva fuerza, generando reactivaciones en sectores que ya se encontraban bajo vigilancia y dificultando las tareas de control en los frentes activos.



Las autoridades del Parque Nacional y de Protección Ciudadana reiteran el pedido de máxima precaución a los pobladores y visitantes. Se mantiene la restricción de tránsito en sectores clave para permitir el libre movimiento de las autobombas y el personal de emergencia que lucha por proteger este patrimonio natural.



F.P