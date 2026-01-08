28°
Jueves 08 de Enero de 2026
08 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Situación crítica en Los Alerces: El viento intensificó el incendio y las llamas avanzan sin control.

Tras un mes de combate, el viento intensificó las llamas y los brigadistas redoblan esfuerzos en una jornada de extrema complejidad.
Por Redacción Red43

La batalla contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces (PNLA) continua.
 
En las últimas horas, un marcado incremento en la intensidad del viento provocó que las llamas cobraran nueva fuerza, generando reactivaciones en sectores que ya se encontraban bajo vigilancia y dificultando las tareas de control en los frentes activos.
 

 

 

Las autoridades del Parque Nacional y de Protección Ciudadana reiteran el pedido de máxima precaución a los pobladores y visitantes. Se mantiene la restricción de tránsito en sectores clave para permitir el libre movimiento de las autobombas y el personal de emergencia que lucha por proteger este patrimonio natural.

 

 


