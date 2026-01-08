Tecnología satelital para seguir el avance del fuego en el PNLA

El incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces y, específicamente, a Lago Rivadavia y Lago Menéndez, es monitoreado día a día mediante un mapa activo de incendios, a través de un servicio internacional que utiliza información satelital para detectar y analizar focos de calor en distintas regiones del planeta.

Gracias a esta herramienta, es posible conocer de forma objetiva y aproximada el lugar donde se registra un foco ígneo y también la magnitud del incendio, aportando un complemento fundamental a los informes oficiales y al trabajo que realizan los brigadistas en el territorio.

El monitoreo satelital se convierte así en un recurso central para comprender la evolución del incendio en el Parque Nacional Los Alerces y para mantener informada a la comunidad sobre el comportamiento del fuego en tiempo casi real.

R.G.