El bajista de los Ratones Paranoicos estará de gira junto a Majestades homenaje a Rolling Stones

Rudy Murúa es un reconocido productor de eventos musicales en la Patagonia, encargado de producir la gira local de un “legendario del rock and roll nacional”.



La semana que viene habrá una caravana para los amantes de los Rolling Stones, Ratones Paranoicos, la llamada música “rolinga” sonará en la comarca: “El bajista de Los Ratones Paranoicos, Pablo Memi, un legendario del rock and roll nacional, casi 40 años de rock and roll tiene, que ya juega en primera, juega con los Ratones Paranoicos”, explicó Murúa.



Su llegada es para tocar con la banda Majestades, homenaje a los Rolling Stones: “Por las giras que tiene con Ratones Paranoicos, cuando está libre toca en Majestades”, y en este “tiempo libre” estará a puro rock en la zona: “El mismo jueves 27 de noviembre llegan a Esquel, tocan en Trevelin, en un lugar nuevo muy lindo que se llama Salvaje, eso es a partir de las nueve y media, diez cuando mucho, porque el viernes es un día laboral”.



Luego de Salvaje (Av. Coronel Fontana 210), será el turno de La Encrucijada (Brown 386), también en el Pueblo del Molino. En Esquel, estarán en una fiesta privada del Círculo Medico, y en el Parador La Zeta el domingo al mediodía: “también ese domingo a la noche en Viñas de Nant y Fall, y el lunes se van para la Comarca Andina”.



Pese a parecer una gran agenda, Murúa explica que no son tantos los lugares para tocar en la región, por eso la invitación al público a que se acerque y disfrute de esta posibilidad de rockear.



SL

