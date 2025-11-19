17°
20° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina incendioEpuyenEl Pedregoso
19 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿El incendio de Epuyén fue intencional? La Fiscalía ya analiza las primeras pruebas

La Fiscalía de Lago Puelo investiga si el incendio iniciado en el Loteo San Francisco tuvo un origen intencional o producto de una conducta culposa, y ya dispuso peritajes y análisis de cámaras para esclarecer lo ocurrido.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo abrió un legajo de investigación de oficio para determinar si el incendio forestal que golpea a Epuyén tuvo un origen delictivo. El caso avanza bajo dos hipótesis principales: que el fuego haya sido provocado de forma intencional o producto de una conducta culposa.

 

El punto de inicio del siniestro se ubicó en el sector conocido como Loteo San Francisco.

 

 

Peritajes y medidas en marcha

 

El Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de actuaciones para reunir información técnica y testimonial que permita reconstruir cómo comenzaron las llamas y si hubo participación humana. Entre las medidas más importantes se encuentran:

 

Peritaje especializado
Peritos en incendios trabajan sobre el área de ignición para analizar la dinámica del fuego, identificar patrones y evaluar la presencia de materiales acelerantes o indicios compatibles con un origen intencional.

 

Relevamiento de cámaras
Se realiza un barrido de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, con el objetivo de detectar movimientos, vehículos o personas que hayan estado en la zona en el momento en que se generó el foco ígneo.

 

Además de estas tareas, el trabajo en terreno incluye la búsqueda de cualquier rastro que pueda aportar datos sobre cómo se inició y propagó el incendio.

 

Posibles responsabilidades

 

Con estas medidas, la Fiscalía busca determinar si existió una conducta negligente (como quema no controlada, manipulación insegura de materiales o descuido) o un acto deliberado que haya desencadenado el siniestro.

 

Una vez confirmada la causa y dinámica del fuego, el Ministerio Público Fiscal podrá avanzar en la identificación de posibles responsables y definir eventuales imputaciones penales.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Stefani Belén Jorge: emoción, orgullo y un sueño cumplido
2
 Principio de incendio en la planta de tratamiento de residuos
3
 Operadores de Esquel reclaman mayor promoción oficial ante la caída de reservas de verano
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 El Centro de Entrenamiento Apolo, una fábrica de Campeones Mundiales
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
4
 QEPD Víctor Homero Argel
5
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -