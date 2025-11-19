¿El incendio de Epuyén fue intencional? La Fiscalía ya analiza las primeras pruebas

La Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo abrió un legajo de investigación de oficio para determinar si el incendio forestal que golpea a Epuyén tuvo un origen delictivo. El caso avanza bajo dos hipótesis principales: que el fuego haya sido provocado de forma intencional o producto de una conducta culposa.

El punto de inicio del siniestro se ubicó en el sector conocido como Loteo San Francisco.

Peritajes y medidas en marcha

El Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de actuaciones para reunir información técnica y testimonial que permita reconstruir cómo comenzaron las llamas y si hubo participación humana. Entre las medidas más importantes se encuentran:

Peritaje especializado

Peritos en incendios trabajan sobre el área de ignición para analizar la dinámica del fuego, identificar patrones y evaluar la presencia de materiales acelerantes o indicios compatibles con un origen intencional.

Relevamiento de cámaras

Se realiza un barrido de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, con el objetivo de detectar movimientos, vehículos o personas que hayan estado en la zona en el momento en que se generó el foco ígneo.

Además de estas tareas, el trabajo en terreno incluye la búsqueda de cualquier rastro que pueda aportar datos sobre cómo se inició y propagó el incendio.

Posibles responsabilidades

Con estas medidas, la Fiscalía busca determinar si existió una conducta negligente (como quema no controlada, manipulación insegura de materiales o descuido) o un acto deliberado que haya desencadenado el siniestro.

Una vez confirmada la causa y dinámica del fuego, el Ministerio Público Fiscal podrá avanzar en la identificación de posibles responsables y definir eventuales imputaciones penales.

O.P.