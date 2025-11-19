15°
18° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La junta vecinal del barrio Jorge Newbery destaca la alta actividad de talleres desde el lunes a sábado

Pedro Manosalva, presidente de la junta vecinal, destacó la continuidad del adoquinado, la popularidad de las canchas de tejo y la espera de la finalización de un salón para ampliar los espacios de la sede.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El presidente de la junta vecinal del barrio Jorge Newbery, Pedro Manosalva, realizó un balance positivo sobre la actualidad de su comunidad, destacando un intenso ritmo de actividad en la sede y una particularidad socioeconómica que lo diferencia de otras zonas de la ciudad.

 

 

Sede y Plaza como "Caballito de Batalla"

 

 

Manosalva subrayó que el "caballito de batalla" del barrio es la plaza, la cual se mantiene en muy buenas condiciones gracias al trabajo constante y a la existencia de una perforación de agua que permite sostener el césped.

 

 

La sede vecinal se ha convertido en un centro neurálgico con una alta ocupación, albergando talleres desde el lunes hasta el sábado, en una franja horaria que alcanza al menos las ocho horas ocupadas.

 

 

El referente vecinal también mencionó el trabajo en infraestructura:

 

 

  • Hay consorcios formados para continuar con el adoquinado.

     

  • Las canchas de tejo en la parte posterior de la sede tienen una alta concurrencia.

     

  • Existe el compromiso de terminar una edificación en construcción en el patio (un salón y baños) que permitirá sumar otro espacio para encuentros y talleres.

     

 

Un Perfil Socioeconómico que Facilita la Gestión

 

Manosalva definió al Jorge Newbery como un barrio "distinto" que tiene un perfil que le permite gestionar otras cosas. Esta particularidad reside en que el 80% de sus habitantes tiene un ingreso público.

 

 

El presidente de la junta destacó las ventajas del barrio, delimitado por las calles Libertad, Fontana, Avellaneda y Ameghino , señalando que su ubicación y estabilidad se reflejan incluso en eventos climáticos:

 

 

"Nuestro barrio es un lugar de que no sé, por ejemplo, el viento el otro día no nos afectó para nada como le ha afectado a otros barrios por tener más precariedad".

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¡Congratulations! Esquel tiene una nueva profesora de inglés
2
 Operadores de Esquel reclaman mayor promoción oficial ante la caída de reservas de verano
3
 Es obrero de la construcción, iba en bicicleta y salvó a cuatro jóvenes de morir ahogados
4
 Farmacias Patagónicas: local remodelado y estacionamiento exclusivo para clientes
5
 El Notro: una florería que acompaña a Esquel hace 37 años
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
4
 QEPD Víctor Homero Argel
5
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -