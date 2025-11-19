18°
18° 12°
Esquel, Argentina
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Sin lluvias, pero con viento: así será el miércoles en Esquel

Se espera una jornada con baja probabilidad de precipitaciones y un leve ascenso térmico. Los vientos serán moderados a fuertes durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy, miércoles 19 de noviembre, un día fresco en Esquel, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 17°C de máxima.

 

Según el informe oficial, la probabilidad de precipitaciones será baja durante la mañana (0 a 10%), mientras que por la tarde podría aumentar levemente, alcanzando entre 10 y 40%, aunque sin alertas vigentes.

 

El viento será uno de los protagonistas de la jornada. Se prevé que sople desde el sector oeste, con intensidades que irán desde 13 a 22 km/h por la mañana, aumentando por la tarde a 32 a 41 km/h, y con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia el final del día.

 

 

R.G.

 

