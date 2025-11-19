18°
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
19 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Embargan propiedades y dinero ligados a Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La medida se tomó porque la Justicia confirmó que hubo un perjuicio económico al Estado mediante contratos de obra pública otorgados de forma irregular, y los condenados no pagaron el monto fijado por la sentencia.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la ejecución inmediata del decomiso patrimonial en la causa Vialidad, luego de que los condenados no abonaran el monto actualizado que fija la sentencia firme. La cifra, recalculada por peritos oficiales, asciende a $684.990 millones, casi ocho veces más que lo estipulado inicialmente.

 

La medida incluye inmuebles, cuentas y participaciones societarias pertenecientes a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otros exfuncionarios y compañías vinculadas, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto. También se incorporan activos registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, por haber sido beneficiarios directos o indirectos del esquema delictivo, según el fallo.

 

El tribunal enfatizó que el decomiso afecta bienes que representen instrumentos o ganancias del delito, incluso si se encuentran en manos de terceros, salvo adquirentes de buena fe. La Corte Suprema será la encargada de definir el destino final de los bienes recuperados, con el objetivo de resarcir el daño ocasionado al Estado.

 

La Justicia dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevos activos a la ejecución, mientras avanza el proceso de tasación y liquidación, que podría extenderse dada la magnitud patrimonial involucrada.

 

 

