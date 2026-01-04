33°
Delcy Rodríguez asumirá la presidencia interina tras la detención de Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia dispuso que la vicepresidenta ejerza de manera provisoria el Poder Ejecutivo, al considerar temporal la ausencia del mandatario tras su arresto en Estados Unidos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela resolvió este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma de forma interina las funciones del presidente Nicolás Maduro, luego de su arresto por parte de Estados Unidos tras un ataque militar en Caracas.

 

La decisión fue anunciada por la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, mediante un comunicado difundido por cadena nacional. Allí se indicó que Rodríguez ejercerá todas las atribuciones del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad institucional y la defensa del país.

 

El fallo sostiene que la ausencia de Maduro es temporal, lo que habilita a la vicepresidenta a ocupar el cargo por hasta 90 días, con posibilidad de prórroga si así lo autoriza la Asamblea Nacional. De este modo, el tribunal descartó por el momento la declaración de falta absoluta, que implicaría llamar a elecciones en un plazo de 30 días.

 

Maduro fue trasladado a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, tras una ofensiva militar estadounidense que incluyó bombardeos en la capital venezolana y otras regiones.

 

En paralelo, Delcy Rodríguez informó la activación del Consejo de Defensa de la Nación y el envío al TSJ del decreto de estado de conmoción exterior, cuya constitucionalidad será evaluada en las próximas horas.

 

 

R.G.

 

