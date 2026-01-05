25°
Lunes 05 de Enero de 2026
05 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Maduro, ante la justicia estadounidense

El ex mandatario venezolano será informado este lunes en Nueva York de las acusaciones en su contra, en una audiencia inicial que abre un proceso judicial con fuertes implicancias políticas y diplomáticas.
Nicolás Maduro se presentará este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia inicial en la que será informado formalmente de las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos. El ex presidente venezolano permanece bajo custodia federal junto a su esposa, Cilia Flores, tras haber sido detenido el sábado en Caracas y trasladado posteriormente al país norteamericano.

 

Según informó el tribunal, la audiencia tiene como objetivo comunicar los cargos, garantizar el acceso a la defensa y definir las primeras pautas del proceso, incluida una posible solicitud de prisión preventiva. La causa se centra en acusaciones por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico internacional de drogas, presentadas originalmente en 2020.

 

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Maduro habría integrado una estructura destinada a facilitar el ingreso de cocaína a Estados Unidos, utilizando recursos del Estado venezolano. El expediente también involucra a Cilia Flores y vincula el caso con el denominado Cartel de los Soles.

 

En términos judiciales, el camino que se inicia se anticipa extenso. Las causas de narcotráfico internacional de esta magnitud suelen prolongarse durante años, con audiencias preliminares, disputas sobre pruebas y eventuales negociaciones. La fiscalía deberá demostrar no solo la existencia de los envíos de droga, sino también el rol específico de Maduro en su planificación o encubrimiento.

 

 

R.G.

 

