Emergencia ígnea: Torres reúne al gabinete en Las Golondrinas

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezará este lunes 5 de enero en Las Golondrinas una reunión de Gabinete de Emergencia junto a intendentes de la región cordillerana, en el marco de los operativos de prevención de incendios forestales y tras la aparición de carteles amenazantes y granadas en la localidad de Epuyén.

El encuentro se desarrollará en la nueva Subcentral de Brigadistas y contará con la participación de ministros provinciales, jefes comunales y autoridades de organismos clave como la Secretaría de Bosques, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y Vialidad Provincial. Finalizada la reunión, el mandatario brindará una rueda de prensa para informar las medidas adoptadas.

Torres adelantó que se reforzarán los protocolos del Comité de Emergencia ante las altas temperaturas y reiteró la importancia de la prevención y la denuncia ciudadana, en el marco de la Emergencia Ígnea vigente. Además, ratificó la política de “tolerancia cero” frente a hechos de violencia e intimidación, y confirmó el despliegue de fuerzas especiales para garantizar la seguridad en la zona.

Durante su agenda en la región, el Gobernador también realizará una recorrida por obras de infraestructura y recordó que continúan habilitados los canales de denuncia por incendios forestales, a través del 0800-222-38346 (FUEGO) y del asistente virtual DINO.

R.G.