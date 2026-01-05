25°
27° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 05 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutLas GolondrinasIgnacio Nacho Torres
05 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Emergencia ígnea: Torres reúne al gabinete en Las Golondrinas

El gobernador llegó a la localidad para coordinar acciones de prevención de incendios forestales, reforzar la seguridad tras los hechos en Epuyén y evaluar medidas junto a intendentes y funcionarios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezará este lunes 5 de enero en Las Golondrinas una reunión de Gabinete de Emergencia junto a intendentes de la región cordillerana, en el marco de los operativos de prevención de incendios forestales y tras la aparición de carteles amenazantes y granadas en la localidad de Epuyén.

 

El encuentro se desarrollará en la nueva Subcentral de Brigadistas y contará con la participación de ministros provinciales, jefes comunales y autoridades de organismos clave como la Secretaría de Bosques, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y Vialidad Provincial. Finalizada la reunión, el mandatario brindará una rueda de prensa para informar las medidas adoptadas.

 

Torres adelantó que se reforzarán los protocolos del Comité de Emergencia ante las altas temperaturas y reiteró la importancia de la prevención y la denuncia ciudadana, en el marco de la Emergencia Ígnea vigente. Además, ratificó la política de “tolerancia cero” frente a hechos de violencia e intimidación, y confirmó el despliegue de fuerzas especiales para garantizar la seguridad en la zona.

 

Durante su agenda en la región, el Gobernador también realizará una recorrida por obras de infraestructura y recordó que continúan habilitados los canales de denuncia por incendios forestales, a través del 0800-222-38346 (FUEGO) y del asistente virtual DINO.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Multitud en el Lago Futalaufquen por las altas temperaturas
2
 Bronco, la nueva tienda de indumentaria masculina que se suma al comercio de Esquel
3
 Incendio forestal activo en el oeste de Cholila: despliegue de brigadas y alerta preventiva
4
 Inauguran Bryn Derwydd, un nuevo espacio de encuentro con la naturaleza en Trevelin
5
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -