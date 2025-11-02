15°
02 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Agenda Esquel: Fútbol, Futsal y Teatro marcan el cierre del fin de semana

La jornada incluye el partido Independiente vs. Fontana en el Estadio Municipal. Por la noche, se presenta la obra "Con el Corazón en la Boca" en el Auditorio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel presenta una variada agenda de actividades para este domingo 2 de noviembre, abarcando propuestas deportivas y culturales para toda la comunidad.

 

En el ámbito deportivo, la jornada estará marcada por el fútbol de la Liga del Oeste y dos encuentros de Futsal en distintos puntos de la ciudad.

 

Deportes: Fútbol y Futsal

 

La acción comienza a las 14:00 horas en el Estadio Municipal, con el partido de la Liga del Oeste de Fútbol en su Primera División, donde se enfrentarán Independiente vs. Fontana.

 

Posteriormente, la actividad se trasladará a los gimnasios con el Futsal:

 

  • A las 15:00 horas, se jugará un encuentro de Futsal (AFE) en el SUM de la Escuela 112.

     

  • A las 17:00 horas, la Liga Panamericana de Futsal tendrá su encuentro en el Club San Martín.

     

Cultura: Teatro en el Auditorio

 

Para cerrar el domingo, la propuesta cultural se concentra en el Auditorio Municipal con una función de teatro:

 

  • A las 21:00 horas, se presentará la obra "Con el Corazón en la Boca", como parte del Jardín Teatro Fest.

     

  • La entrada para esta función tiene un costo de $10.000.

     

T.B 

 

