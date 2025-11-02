Agenda Esquel: Fútbol, Futsal y Teatro marcan el cierre del fin de semana

La ciudad de Esquel presenta una variada agenda de actividades para este domingo 2 de noviembre, abarcando propuestas deportivas y culturales para toda la comunidad.
En el ámbito deportivo, la jornada estará marcada por el fútbol de la Liga del Oeste y dos encuentros de Futsal en distintos puntos de la ciudad.
Deportes: Fútbol y Futsal
La acción comienza a las 14:00 horas en el Estadio Municipal, con el partido de la Liga del Oeste de Fútbol en su Primera División, donde se enfrentarán Independiente vs. Fontana.
Posteriormente, la actividad se trasladará a los gimnasios con el Futsal:
-
A las 15:00 horas, se jugará un encuentro de Futsal (AFE) en el SUM de la Escuela 112.
-
A las 17:00 horas, la Liga Panamericana de Futsal tendrá su encuentro en el Club San Martín.
Cultura: Teatro en el Auditorio
Para cerrar el domingo, la propuesta cultural se concentra en el Auditorio Municipal con una función de teatro:
-
A las 21:00 horas, se presentará la obra "Con el Corazón en la Boca", como parte del Jardín Teatro Fest.
-
La entrada para esta función tiene un costo de $10.000.
T.B