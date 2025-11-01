Captadores de Huachipato probarán jugadores en Futaleufú

Será cuestión de cruzar la frontera y animarse. Quien te dice que la camiseta de Huachipato, en un futuro no muy lejano, podrá ser vestida por un jugador argentino. Habrá que anotarse y probar suerte. El fútbol es el deporte más lindo del mundo y si a través de una pelota uno conocer lugares increíbles, más lindo aún es este deporte.

Dos captadores del Huachipato FC, para que quienes no saben el club juega en la primera categoría del fútbol transandino, estarán en la localidad de Futaleufú para probar jugadores nacidos entre los años 2009 y 2014.

La visoría, totalmente libre y gratuita, se llevará a cabo desde el 21 al 23 de noviembre en el Estadio Municipal de Futaleufú (pegado a la Laguna Espejo) y además habrá una clínica para entrenadores de la región.

En principio la prueba es para varoncitos, pero de juntarse unas 20 nenas, quienes quieran pasar por esta experiencia, también podrán ser analizadas.

Esta actividad está organizada por el Club Deportivo Cordillera Adip y Fútbol Sin Fronteras, en tanto los entrenadores que realizarán las captaciones son Eduardo Oyarzún y Patricio Leiva Maturana.

Para mayor información e inscripciones, los interesados podrán enviar un wasap al +56 9 82669616 o escribir al email