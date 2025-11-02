Comenzó el hormigonado en calle 25 de Mayo con personal y recursos municipales

El intendente Matías Taccetta y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa, recorrieron este jueves la primera obra de pavimento ejecutada por administración municipal sobre la calle 25 de mayo, un proyecto que marca el regreso de este tipo de trabajos realizados íntegramente con personal y recursos del municipio, después de varios años.

“Queríamos valorar el trabajo de los empleados municipales, que están muy contentos de poder demostrar que pueden ayudar a la comunidad con su trabajo y hacer calles de hormigón, que es una gran demanda que tenemos en la ciudad”, expresó Taccetta durante la recorrida.

El intendente destacó que esta primera experiencia busca reducir costos y poner en valor el trabajo de los empleados municipales. “Habíamos empezado la gestión con cuadras de cordón cuneta y adoquines, y ahora queríamos demostrar que podíamos bajar el costo haciéndolo por administración. Este es el primer ejemplo, con nuestra primera cuadra acá en 25 de mayo”, indicó.





La iniciativa apunta a continuar con otras calles como Belgrano, Alsina y Roggero, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana. “Queremos conectar hacia Don Bosco, tener transitabilidad entre distintas cuadras. Veíamos que la ciudad estaba cortada por algunas calles sin pavimentar, y esta era importante para llegar desde el hospital por 25 de Mayo hasta Don Bosco”, explicó Taccetta.

El intendente recordó que su gestión comenzó con un nuevo esquema de planificación: las obras se ejecutan según la demanda de los vecinos. “No son consorcios. Hemos empezado con otra modalidad: primero que los vecinos se acerquen a solicitar las obras y que haya un 70% de voluntad por parte de ellos. Una vez que tenemos eso, licitamos la obra”, señaló.

En ese sentido, anticipó que la próxima semana se licitarán 13 cuadras de cordón cuneta, y que ya se iniciaron tareas de adoquinado en calles Antártida Argentina y Don Bosco. “La intención es llegar a las 40 cuadras por año, como prometimos en campaña. Primero hay que tener los fondos y luego una buena administración interna. Creo que lo estamos logrando: hoy se ven obras en todos los sectores de la ciudad”, remarcó Taccetta.

El intendente también se refirió a los trabajos proyectados sobre las rutas nacionales y accesos a la ciudad, una obra que beneficiará tanto a Esquel como a Trevelin. “Es una obra que estaba licitada y se logró compensar con la deuda que tiene la provincia con el Gobierno Nacional. La intención es empezar cuanto antes; va a llevar cinco años de mantenimiento desde la estancia La Paulina, sobre la Ruta 40, hasta Cinco Esquinas. Beneficiará no solo la avenida Ameghino, sino también San Martín, en Trevelin”, explicó.

Sobre el inicio de los trabajos, Taccetta aclaró: “Estamos hablando con la empresa. Hay que culminar con la documentación porque la obra fue licitada hace tres años y cambió la cantidad de baches. Una vez firmado el acuerdo, queremos que empiece cuanto antes por Ameghino, una avenida que necesita mantenimiento desde hace muchos años”.

Consultado sobre la continuidad de las obras frente a la veda invernal, el intendente explicó que se organizaron los trabajos por etapas, priorizando el cordón cuneta para avanzar luego con el adoquinado o asfalto. “Empezamos primero con el cordón cuneta, que tiene hormigón, y después continuamos con el adoquinado. En el primer año quisimos hacer ambas cosas al mismo tiempo y vimos que perdíamos tiempo. Ahora primero hacemos el cordón cuneta y, donde ya está listo, avanzamos con el adoquinado o el asfalto, como en la 25 de Mayo”, detalló.

Finalmente, Taccetta valoró el esfuerzo conjunto de los equipos municipales y la coordinación de las distintas áreas. “Agradezco a los funcionarios y empleados que trabajaron para que esto sea posible. Hoy se ven obras en todos los sectores de la ciudad, y eso demuestra que, con buena administración y compromiso, los resultados llegan”, concluyó el intendente.



