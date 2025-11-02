Cronograma completo de pagos de ANSES para noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha oficializado el calendario de pagos para el mes de noviembre de 2025. A lo largo de todo el mes, el organismo distribuirá las jubilaciones, pensiones mínimas y superiores, así como una amplia gama de prestaciones sociales, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), el Seguro por Desempleo, y las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

Aumento del 2,08% en las Prestaciones

Un aspecto central del mes es el aumento que se aplicará a todas las prestaciones sociales. En el penúltimo mes del año, los haberes y asignaciones de ANSES recibirán una suba del 2,08%. Este porcentaje de ajuste se realiza en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%.

Es importante aclarar que para este tipo de ajustes mensuales se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que arroja el valor exacto actualizado.



Calendario Completo de Pagos de Noviembre 2025

A continuación, se detalla el cronograma completo de pagos de ANSES para el mes de noviembre, ordenado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y Pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y Pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pagos con Fechas Fijas

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Todas las terminaciones de documento cobrarán desde el 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de documento cobrarán desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Consulta de Prestaciones

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

