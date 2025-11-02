El ISSyS extiende la Alfabetización Digital a Gobernador Costa y José de San Martín

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) llevó adelante nuevos Talleres de Alfabetización Digital esta vez en las localidades de Gobernador Costa y José de San Martín, superando de esta manera más de 40 jornadas de capacitación que tienen como objetivo acercar las herramientas digitales a jubilados y pensionados afiliados al organismo para facilitarles la autogestión de trámites y servicios, promoviendo la inclusión al reducir la brecha digital.

El primero de los encuentros se desarrolló en Gobernador Costa, en el Punto Digital del Auditorium Municipal, con gran concurrencia de participantes quienes recibieron acompañamiento personalizado para el uso de la App SEROS, Receta Electrónica, consulta de recibos digitales y otras funcionalidades disponibles en los canales virtuales del Instituto.

“Es como estar en Rawson, porque ahora desde el celular podemos hacer todo sin tener que viajar” expresó Evaristo, uno de los afiliados participantes, resaltando la importancia de estas herramientas para mejorar el acceso a los servicios.

La actividad tuvo continuidad en José de San Martín, donde el taller también contó con una amplia convocatoria y la participación incluso de afiliados del paraje El Molle, quienes se sumaron con entusiasmo a la capacitación.

Los Talleres de Alfabetización Digital forman parte del programa provincial impulsado por el ISSyS, que continúa recorriendo la provincia con el propósito de fortalecer la autonomía tecnológica de los afiliados y acercar el Instituto a cada localidad del Chubut.





T.B