SENASA recuerda la prohibición de ingresar plantas al país sin documentación sanitaria

En el marco del cuidado de la producción vegetal de Argentina y con el objetivo de mantener los estatus fitosanitarios del país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recordó a la ciudadanía que está prohibido ingresar plantas ni productos vegetales al país sin su documentación sanitaria correspondiente.

La advertencia se realiza luego de que el Centro Regional Corrientes-Misiones del organismo nacional detectara un incremento de los decomisos de material vegetal sin la certificación requerida en puestos de frontera de la provincia de Misiones, especialmente en Bernardo de Irigoyen, San Antonio, El Soberbio y Puerto Iguazú.

Aumento de Decomisos y Operativos Conjuntos

La normativa nacional exige que todo producto vegetal que ingrese al país cuente con una certificación fitosanitaria internacional que garantice que está libre de plagas o enfermedades de interés para la Argentina.

Los agentes del SENASA en la frontera controlan el equipaje de las personas y las cargas comerciales con el objetivo de evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria de nuestro país, ya que entre los productos de ingreso prohibido se encuentran tanto los de origen vegetal como animal.

En el último operativo realizado en la localidad de El Soberbio, Departamento Guaraní, Misiones, el SENASA trabajó junto con la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina. En esta acción conjunta, el organismo detectó, interdictó y desnaturalizó más de 400 plantas ornamentales y frutales de distintas especies que se intentaba ingresar sin la documentación sanitaria requerida.

Entre las especies decomisadas se encontraban: orquídeas, kalanchoes, flamencos, gloxinias, helechos, gerberas, begonias, caladium, anturios, calatheas, palmeras, cítricos, higos, duraznos, mangos, arándanos, granadas, cerezos, leucaenas y plantas de “once horas”.

La desnaturalización del material vegetal se llevó a cabo en el depósito judicial de la localidad, conforme a las disposiciones vigentes en materia de sanidad vegetal y control fitosanitario.





Llamado a la Ciudadanía y Canales de Consulta

El SENASA subraya que estos decomisos reflejan la importancia de las acciones de control fronterizo y de la cooperación entre organismos nacionales para evitar el ingreso de especies potencialmente portadoras de plagas o enfermedades que podrían afectar la producción agrícola y perjudicar las exportaciones agroalimentarias de la Argentina.

El organismo solicita a la ciudadanía no transportar ni ingresar plantas, flores o material vegetal sin autorización para evitar el riesgo de introducción de plagas y enfermedades y colaborar con el cuidado de la sanidad vegetal del país.

Para quienes deseen obtener más información, el SENASA pone a disposición los siguientes canales de consulta:

El apartado “Información para el viajero” en la página web del Senasa.

El correo electrónico: responde@senasa.gob.ar

El Whatsapp oficial: +541135859810.

