La recolección de residuos se verá reducida el lunes 3 de noviembre en Esquel

Mañana, lunes 3 de noviembre, será un día atípico para la actividad en Chubut debido al feriado provincial. La Municipalidad de Esquel ha informado a los vecinos que, a raíz de la jornada no laborable, el servicio de recolección de residuos será reducido.

Ante esta situación, se ha pedido a la comunidad colaborar con el mantenimiento de la limpieza de la ciudad, recordando que los residuos reciclables, limpios y secos pueden depositarse en las estaciones de reciclado distribuidas en la ciudad. El llamado del Municipio es a cuidar juntos la ciudad y mantenerla limpia, también en los días feriados.

Detalles del Feriado Provincial del 3 de Noviembre

Este lunes 3 de noviembre fue declarado feriado provincial "no laborable" para Chubut. La efeméride conmemora un suceso histórico trascendental para la identidad de la provincia: el evento encabezado por el cacique Casimiro Biguá, en el cual las comunidades tehuelches y mapuches prestaron juramento de fidelidad a la enseña argentina junto a las márgenes del arroyo Genoa.

Debido a esta conmemoración histórica, el impacto del feriado se sentirá directamente en la actividad administrativa y educativa.

Es importante destacar que, por tratarse de un feriado provincial, el reposo prolongado será gozado únicamente por los trabajadores estatales y el personal bajo dependencia del gobierno, mientras que el resto de las operaciones privadas se desarrollarán de manera habitual.





T.B