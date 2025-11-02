17°
17° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 02 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
02 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Fiesta del Novillito tuvo una jornada de premios con el Telebingo

El evento en 28 de Julio culminó con un exitoso sorteo que distribuyó premios y aportes a instituciones educativas, deportivas y de la salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una vez más se distribuyeron premios por toda la provincia. "El gobernador Ignacio Torres nos encomendó dar prioridad a la salud y a la educación, y ayudar a los sectores más necesitados. Esa es la labor que hoy estamos cumpliendo”, dijo el presidente de Lotería del Chubut.

 

En el marco de la segunda edición de la Fiesta del Novillito, el Telebingo Chubutense acompañó a la comunidad de 28 de Julio con una jornada cargada de emoción, premios y solidaridad. En un predio colmado de vecinos y familias del Valle Inferior del Río Chubut, se llevó adelante con gran éxito el sorteo del clásico Telebingo Chubutense, que una vez más distribuyó premios por toda la provincia.

 

Durante la celebración se realizó la entrega de aportes sociales a más de quince instituciones educativas, deportivas y de la salud. El presidente del Instituto de Aistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, destacó que “cuando iniciamos esta gestión, el gobernador Ignacio Torres nos encomendó dar prioridad a la salud y a la educación, y ayudar a los sectores más necesitados. Esa es la labor que hoy estamos cumpliendo”.

 

Agradecimiento del intendente

 

Por su parte, el intendente de 28 de Julio, Luka Jones, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y del Instituto de Asistencia Social, poniendo en valor las entregas realizadas y el constante apoyo a la comunidad.

 

Una de las postales más emotivas de la jornada fue protagonizada por una abuela del público, que cantó línea y se adjudicó el premio de  400 mil pesos, desatando la alegría de todos los presentes.

 

El cierre de la noche estuvo a cargo del reconocido cantante Simón Aguirre, quien con su ritmo de cuarteto cordobés hizo bailar a todo el público y coronó una verdadera fiesta popular chubutense.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Narco-encomiendas en Esquel: El can antinarcóticos detectó cannabis oculta con aluminio y perfume
2
 Queque Parodi y la Patagonia desde el aire
3
 Captadores de Huachipato probarán jugadores en Futaleufú
4
 Hugo Rodríguez y Yanina Solís se impusieron en el Vertical Short
5
 Bariloche: Murió un hombre de 43 años por Hantavirus y hay dos personas aisladas
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 Sí a la eliminación de los fueros
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -