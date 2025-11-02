La Fiesta del Novillito tuvo una jornada de premios con el Telebingo

Una vez más se distribuyeron premios por toda la provincia. "El gobernador Ignacio Torres nos encomendó dar prioridad a la salud y a la educación, y ayudar a los sectores más necesitados. Esa es la labor que hoy estamos cumpliendo”, dijo el presidente de Lotería del Chubut.

En el marco de la segunda edición de la Fiesta del Novillito, el Telebingo Chubutense acompañó a la comunidad de 28 de Julio con una jornada cargada de emoción, premios y solidaridad. En un predio colmado de vecinos y familias del Valle Inferior del Río Chubut, se llevó adelante con gran éxito el sorteo del clásico Telebingo Chubutense, que una vez más distribuyó premios por toda la provincia.

Durante la celebración se realizó la entrega de aportes sociales a más de quince instituciones educativas, deportivas y de la salud. El presidente del Instituto de Aistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, destacó que “cuando iniciamos esta gestión, el gobernador Ignacio Torres nos encomendó dar prioridad a la salud y a la educación, y ayudar a los sectores más necesitados. Esa es la labor que hoy estamos cumpliendo”.

Agradecimiento del intendente

Por su parte, el intendente de 28 de Julio, Luka Jones, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y del Instituto de Asistencia Social, poniendo en valor las entregas realizadas y el constante apoyo a la comunidad.

Una de las postales más emotivas de la jornada fue protagonizada por una abuela del público, que cantó línea y se adjudicó el premio de 400 mil pesos, desatando la alegría de todos los presentes.

El cierre de la noche estuvo a cargo del reconocido cantante Simón Aguirre, quien con su ritmo de cuarteto cordobés hizo bailar a todo el público y coronó una verdadera fiesta popular chubutense.





T.B