Memoria y soberanía: llega el Encuentro de Mujeres Malvineras

La concejal de Juntos por el Cambio, Paula Daher Scaglioni, hizo uso de su hora de preferencia en la décima sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel.

Durante su intervención, la concejal se refirió al Tercer Encuentro Nacional de Mujeres de Malvineras que se realizará en la ciudad de Esquel. Daher agradeció a quienes hacen posible su realización y aseguró: "El objetivo que tiene es visibilizar el rol que tienen las mujeres en las distintas etapas históricas de este conflicto bélico, reconociendo el protagonismo que tuvieron durante la guerra y posterior a ella".

Daher también comentó que este evento tendrá trascendencia nacional y que contará con la participación de mujeres de todas partes que vendrán a hacer distintas exposiciones sobre este tema.

"Estas actividades son importantes porque sostienen la memoria colectiva y construyen conciencia nacional de soberanía e identidad con perspectiva de género", concluyó.

R.G.