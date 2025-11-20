Chamorro cuestiona la falta de información en la nueva web municipal

Evangelina Chamorro, concejal del Frente Vecinal, hizo uso de su hora de preferencia en la última sesión del Concejo Deliberante de Esquel.

"Hemos observado que la Municipalidad de Esquel anunció con bombos y platillos una nueva página web que estéticamente es hermosa, pero no nos guiemos por espejitos de colores. La página web sí funciona perfectamente para todo lo que es cobro, para que vos ingreses y pagues. Lo que sigue sin funcionar es la publicación de la información pública", comenzó Chamorro.

Y prosiguió: "Uno de los datos que no se encuentran es el aumento del módulo que volvió a aumentar. Incide en el valor de las tasas, de los servicios y de las deudas que mantienen con la Municipalidad".

Además, Chamorro aseguró: "Encontramos información respecto de qué está pasando con lo que recauda por comisión de tasa de protección de medioambiente la Cooperativa 16 de octubre. En el presupuesto que se aprobó en este Concejo Deliberante, en diciembre del año pasado, esta comisión constaba en 140 millones de pesos. Al 31 de octubre del año 2025, nos encontramos que el monto cobrado excede completamente".

En este sentido, continuó: "No existe ningún tipo de resolución, que si bien es una herramienta del señor intendente poder hacerla, no se encuentra. Acto seguido, ingresó una modificación de convenio al Concejo Deliberante que todavía no se ha tratado y que habla de un 8%".

Finalmente, la concejal Chamorro subrayó la importancia de la participación vecinal en las audiencias públicas y comentó: "Venimos acá a remarcar que algo está pasando. Si hubiese o si existiese una resolución municipal no se encuentra, pero los números sí están".

R.G.