Solicitan detalles del acuerdo por la quita de retenciones al petróleo

El concejal por el Frente Arriba Chubut, Fernando González Raposeiras, hizo uso de su hora de preferencia este jueves en la décima sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel.

En su intervención, Fernández Raposeiras hizo referencia al acuerdo entre el gobierno nacional y la gestión provincial por la quita de retenciones a las exportaciones de petróleo anunciada días atrás: "Se ha anunciado como un gran logro pero en ningún lugar he leído ni nos han informado qué es lo que provincia comprometió a cambio de lograr esta quita de retenciones".

Y agregó a modo de conclusión: "No los va a asombrar si vemos a los diputados provinciales votar a favor de alguna solicitud bastante controvertida por parte del gobierno nacional, o la entrega que ya se inició de los minerales que son parte del patrimonio de la provincia".

R.G.