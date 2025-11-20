11°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 20 de Noviembre de 2025
20 de Noviembre de 2025
Lago Puelo renovó por completo la iluminación de la Plaza Pudú Pudú

Instalaron 22 nuevas luces LED para mejorar la seguridad y la visibilidad nocturna.
La Municipalidad de Lago Puelo completó una renovación integral del sistema de alumbrado público en la Plaza Pudú Pudú, un espacio de uso cotidiano para vecinos y visitantes. El trabajo fue llevado adelante por el Departamento de Servicios de Alumbrado Público, luego de detectar un importante deterioro en la infraestructura existente.

 

Un relevamiento que reveló fallas críticas

 

Durante la inspección inicial se revisaron 11 columnas de iluminación, de las cuales tres presentaban daños en su base. Además, cada estructura tenía instalada una serie de esferas luminosas: 33 en total, pero solo 3 funcionaban, y en columnas distintas.
El estado general obligó a retirar por completo todo el sistema antiguo.

 

 

Nueva instalación LED 

 

El equipo técnico reemplazó el equipamiento por 22 artefactos LED nuevos, una tecnología que mejora la potencia lumínica, reduce el consumo energético y ofrece una vida útil considerablemente mayor frente a los modelos tradicionales.

 

 

 

O.P.

 

