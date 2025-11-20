11°
Jueves 20 de Noviembre de 2025
20 de Noviembre de 2025
Ya tiene fecha y artistas confirmados la Fiesta Nacional de la Fruta Fina 2026: Todo lo que se viene

La 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina ya tiene fecha y algunos anuncios que empiezan a definir cómo será el primer gran encuentro del 2026 en la Comarca.
La primera fiesta popular del 2026 ya tiene fecha en la Comarca Andina: la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina se realizará el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero en el predio polideportivo de El Hoyo.
El evento contará con la presencia de Euge Quevedo con La Banda de Carlitos (LBC) y el Telebingo Viajero, que desembarcará en la localidad con premios millonarios.

 

Evento protagonista de la temporada

 

La tradicional celebración ofrecerá tres días con artistas, concursos de repostería, juegos de hacheros y motosierristas, gastronomía comarcal, artesanías y propuestas deportivas que cada año convocan a miles de vecinos y turistas.

 

Durante la conferencia de prensa en Rawson, el intendente César Salamín manifestó:

 

“Vamos a tener una fiesta austera, pero que traerá oportunidades y un gran momento de disfrute para nuestros vecinos”, afirmó.
Además, confirmó la presencia del Telebingo y adelantó que en los próximos días se sumarán más novedades.

 

 

Telebingo Viajero: premios de hasta 15 millones y un auto 0 km

 

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS – Lotería del Chubut), Ramiro Ibarra, anunció que el primer Telebingo Viajero del año tendrá lugar el domingo 11 de enero, en el marco de la fiesta.

 

Habrá cuatro rondas con importantes premios:

 

  • Líneas de $500.000

     

  • Bingos de $1 millón, $3 millones, $5 millones y $15 millones

     

  • Un Renault Kwid 0 km

     

  • Un premio de $50.000 para quienes no registren aciertos

     

Ese día, el ingreso al predio estará vinculado a la compra del cartón:

 

  • $10.000 individual (1 persona)

     

  • $20.000 en promoción 3x2 (entran 3 personas)

     

Los cartones estarán disponibles dentro de unos veinte días.

 

 

Inscripciones y licitaciones: todo lo que hay que saber

 

Puestos y artesanos

 

Las licitaciones estarán abiertas hasta el 5 de diciembre a las 10 hs.
La apertura de sobres será ese mismo día a las 11 hs.
Consultas: WhatsApp 2944 134575 o teléfono 4471 710 (7:30 a 13 hs).

 

Artistas

 

La organización abrió oficialmente la convocatoria a artistas que deseen formar parte de la edición 2026. Los interesados deben enviar un correo a artistasfrutafina2026@gmail.com. 

 

El mail debe incluir: material del artista, banda o solista, cantidad de integrantes, pretensiones de caché, copia de una factura ya emitida (debe decir “servicios musicales” o “servicios varios”), CBU del mismo titular que figura en la factura. Fecha límite: 20 de diciembre

 

Actividades deportivas y juegos tradicionalistas

 

Inscripciones al correo deporteelhoyo@gmail.com

 

Cronograma

 

Viernes 9/1
– Newcom

 

Sábado 10/1
– Newcom
– Motosierristas
– Hacheros (femenino y masculino)
– Carrera 10K

 

Domingo 11/1
– Newcom
– Mountain Bike (1° edición)

 

Los cupos se cerrarán a medida que se completen.

 

Una de las fiestas más importantes de Chubut

 

Con premios millonarios, artistas de convocatoria masiva, propuestas deportivas y tradiciones cordilleranas, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina 2026 se prepara para ser uno de los eventos más importantes del verano patagónico.

 

 

 

