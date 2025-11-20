La Peña de Palín vuelve con una noche de música, danza y artistas invitados este 22 de noviembre

La clásica Peña de Palín tendrá una nueva edición este sábado 22 de noviembre a las 21:30 en el Club Social y Deportivo Frontera, en Lago Puelo. El encuentro propone música en vivo, danza y artistas invitados de la Patagonia y del norte del país.

Espectáculo integral con artistas de distintos puntos del país

Entre los números centrales está Alma Raíz, la propuesta que reúne a Omarcito Silva, Mati Parra y el Peke Soto en un espectáculo integral de música y danza.

Omarcito Silva aportará su arte tradicional desde Santiago del Estero, mientras que Mati Sáez Parra y Isaías Soto Colicoi llegarán desde San Martín de los Andes para completar la puesta en escena conjunta.

Blues, danza aérea y más invitados

La programación también incluirá al trío de blues integrado por Gómez, Colihueque y Romero, que brindará un segmento instrumental para ampliar el abanico musical de la noche. A esto se suma la presentación de Vuelo Cósmico, con danza y tela a cargo de Silvana Occhino.

Como es habitual, la organización de la peña estará a cargo de Palín Possetto, mientras que Adrián Vivas acompañará la jornada desde el sonido y también como parte de los artistas que se presentarán.

Entradas, anticipadas y reservas

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, con capacidad limitada. Las reservas pueden realizarse al 2944 807298.

