Candidata a Miss Universo cayó del escenario y se fue en camilla: “No tiene ningún hueso roto”

La gala preliminar de Miss Universo 2025, celebrada este miércoles 19 de noviembre en Tailandia, quedó marcada por un impactante incidente que generó alarma entre asistentes, organización y seguidores del certamen: Miss Jamaica, Gabrielle Henry, cayó del escenario durante su pasarela en traje de noche y tuvo que ser retirada en camilla.

Durante la presentación con vestido de noche, Gabrielle Henry desfilaba con seguridad luciendo un diseño largo y fluido en tono naranja. Sin embargo, al dar un paso hacia el frente, perdió el equilibrio y cayó desde el borde del escenario, provocando gritos de sorpresa en el auditorio.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el equipo de producción corrió inmediatamente hacia la zona del incidente. Minutos después, personal médico trasladó a la concursante en camilla, aumentando la preocupación por su condición.

Tras varias horas de incertidumbre, la Miss Universe Organization (MUO) confirmó que Henry se encuentra estable y solo presenta “un par de heridas menores”, sin fracturas, según reportó USA Today.

El presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, visitó a la concursante en el hospital en Bangkok y aseguró en un comunicado nocturno: “Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche.”

A sus 28 años, la representante jamaicana permanecerá bajo supervisión médica hasta completar el protocolo de recuperación. La organización no ha confirmado si podrá volver al escenario para la final del 21 de noviembre.

El accidente generó impacto entre las competidoras. Fátima Bosch, Miss México, contó en entrevista que Henry habría caído “en un hoyo del escenario” y que la organización actuó con rapidez. También expresó su deseo de que la jamaicana pueda recuperarse a tiempo para la gala final.