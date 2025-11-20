AB IMO CORDE presenta un concierto de música coral contemporánea en la Capilla San Francisco

El Ensamble Coral AB IMO CORDE regresará a El Bolsón con un concierto de música coral del siglo XX y XXI, dirigido por el compositor y director Eduardo Andrés Malachevsky. La presentación será el sábado 22 de noviembre a las 19 horas en la Capilla San Francisco (San Martín 605). Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Música coral contemporánea interpretada desde “lo profundo del corazón”

El ensamble (cuyo nombre significa “desde lo profundo del corazón”) ofrecerá un repertorio cuidadosamente seleccionado de compositores de la música coral moderna, entre ellos Ešenvalds, Pärt, Gjeilo, Arnesen, Runestad, Whitacre, Stroope, Barber y Delius, además de obras del propio Malachevsky, una de ellas en estreno absoluto.

Antes de cada obra, el público podrá escuchar el texto que la inspira, una propuesta artística que busca poner el foco en la palabra como origen del canto y que caracteriza el enfoque interpretativo del director.

Ensamble patagónico con 20 voces y músicos invitados

El concierto contará con la participación de músicos invitados de Bariloche y El Bolsón.

En escena estarán Héctor Bisso (piano), Nahuel Rodríguez (cello), Anica Arnšek (piano) y Luis Salva (violín), ambos de Bariloche.

El ensamble está integrado por 20 cantantes, 10 voces femeninas y 10 masculinas.

Sobre AB IMO CORDE

AB IMO CORDE es un ensamble coral patagónico creado con el propósito de interpretar y difundir música coral académica contemporánea con altos estándares artísticos.

El ensamble está dirigido por Eduardo Andrés Malachevsky, uno de los compositores latinoamericanos más reconocidos en el ámbito de la música coral. Su obra recibió premios en Argentina, Alemania, Bélgica, España, Italia y Estados Unidos, y es interpretada por ensambles de renombre en distintos países.

Malachevsky, radicado actualmente en Bariloche, es también director ejecutivo y artístico del Campus de Artes y Música Bariloche. Su pasado como monje trapense durante 14 años marca la profunda impronta espiritual que se percibe en sus composiciones.

Entradas y recomendaciones

El concierto tendrá lugar en la Capilla San Francisco, un espacio reducido en capacidad, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación. El enlace para conseguirlas es https://www.passline.com/eventos/ab-imo-corde-musica-coral-del-xxxxi-en-el-bolson

O.P.