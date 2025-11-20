17°
Jueves 20 de Noviembre de 2025
20 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Con circo y Abuelas Cuenta Cuentos, Esquel celebra a sus niños y niñas

La jornada por los Derechos del Niño incluirá consejería y reflexión para adultos, organizado por la Dirección de Niñez y la Biblioteca Municipal, reunirá a diversas áreas para trabajar la temática de 14 a 17 horas.
Con una amplia agenda de actividades lúdicas y reflexivas, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con la Biblioteca Municipal, se prepara para conmemorar el 36º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. La jornada se desarrollará fuera de la biblioteca municipal, cortando la calle para utilizar todo el espacio disponible.

 

 

Pamela Ruppel, directora del área, explicó que el objetivo es que sea un evento "muy descontracturado" y tranquilo, donde los niños sean los protagonistas.

 

 

Juegos, Circo y Reflexión

 

La celebración se llevará a cabo de 14 a 17 horas y busca que niños y niñas (hasta los 12 años, aunque adolescentes también pueden participar) se diviertan y expresen lo que para ellos significan sus derechos, y si estos se cumplen.

 

 

Las actividades incluyen:

 

 

  • Juegos inclusivos, rayuela, atriles para pintura y dibujo, crucigramas y rompecabezas.

     

  • Trabajo sobre derechos a través de figuras, invitando a los niños a que "lo piensen" y se expresen.

     

  • Un inicio a las 14:00 horas con el grupo de circo contemporáneo  ETRA CIRCO 

     

  • Participación de un grupo de Abuelas Cuenta Cuento.

     

  • Un taller de cierre a las 16:00 horas a cargo de un grupo de rap e improvisación.

     

 

Un Encuentro para Adultos y Familias

 

La jornada también tiene un fuerte componente de orientación para los adultos. Habrá folletería y se buscará generar preguntas reflexivas para la familia en cuanto a cómo están acompañando a sus hijos en la crianza y las actividades educativas.

 

 

Estarán presentes el Servicio de Protección de Derechos y el CONAF (Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia), ofreciendo "consejería" y orientación sobre el tema. La directora invitó a los padres a asistir y a "involucrarnos en lo que ellos hacen", ya que se busca que los adultos también participen y "vengan a jugar con los chicos".

 

 

Varias áreas municipales están trabajando activamente en el proyecto, incluyendo la Dirección de Género, el Consejo de Discapacidad, el GIRSU, Educación Vial, Deportes, Tercera Edad, etc. Se invitó a jardines, maternales y escuelas que previamente trabajaron sobre "derechos y responsabilidades".

 


F.P

 

