Los funcionarios municipales presentarán el Presupuesto 2026 ante todos los concejales de Esquel

Mediante un memorándum dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, el intendente extendió la convocatoria a los 10 concejales que integran el cuerpo legislativo local, con el objetivo de compartir de manera abierta y transparente los principales lineamientos del ejercicio financiero para el próximo año.

La presentación por parte de cada funcionario de las distintas áreas, se realizará el martes 25 de noviembre a las 14 horas, en el Centro Cultural Esquel Melipal, donde se detallarán los ejes centrales del presupuesto, trabajado durante los últimos meses.

El presupuesto, entre otras cosas, prevé un importante incremento en obra pública, acompañado por una planificación que busca fortalecer servicios, optimizar recursos y seguir avanzando en el desarrollo de la ciudad

F.P