Así se vivió la jornada de juegos y circo por los Derechos del Niño

La conmemoración del 36º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño se celebró con éxito en Esquel. La jornada, organizada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia junto con la Biblioteca Municipal, se desarrolló cortando la calle fuera de la biblioteca para utilizar todo el espacio disponible.

El objetivo de la actividad fue generar un encuentro "muy descontracturado" y tranquilo, donde los niños y niñas (hasta 12 años, con participación de adolescentes) fueran los protagonistas, se divirtieran y pudieran expresar sus derechos.

Circo, Juegos y Apoyo Familiar

La celebración se extendió durante la tarde con una amplia cantidad de actividades:

Juegos inclusivos, rayuela, atriles para pintura y dibujo, crucigramas y rompecabezas.

Trabajo sobre derechos a través de figuras, invitando a los niños a que "lo piensen" y se expresen.

El inicio estuvo a cargo del grupo de circo contemporáneo ETRA CIRCO .

Participación del grupo de Abuelas Cuenta Cuento .

El cierre fue un taller de rap e improvisación .

La jornada también sirvió como un punto de encuentro para adultos y familias. Estuvo presente el Servicio de Protección de Derechos y el CONAF (Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia), ofreciendo "consejería" y folletería con preguntas reflexivas sobre la crianza.





Diversas áreas municipales como Género, Discapacidad, GIRSU, Educación Vial y Deportes colaboraron en el evento, al que se invitó especialmente a jardines, maternales y escuelas.

F.P