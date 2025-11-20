17°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 20 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Así se vivió la jornada de juegos y circo por los Derechos del Niño

La Dirección de Niñez y la biblioteca ofrecieron un espacio de encuentro que incluyó la participación de ETRA CIRCO y un taller de rap e improvisación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La conmemoración del 36º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño se celebró con éxito en Esquel. La jornada, organizada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia junto con la Biblioteca Municipal, se desarrolló cortando la calle fuera de la biblioteca para utilizar todo el espacio disponible.

 

 

El objetivo de la actividad fue generar un encuentro "muy descontracturado" y tranquilo, donde los niños y niñas (hasta 12 años, con participación de adolescentes) fueran los protagonistas, se divirtieran y pudieran expresar sus derechos.

 

 

Circo, Juegos y Apoyo Familiar

 

La celebración se extendió durante la tarde con una amplia cantidad de actividades:

 

 

  • Juegos inclusivos, rayuela, atriles para pintura y dibujo, crucigramas y rompecabezas.

     

  • Trabajo sobre derechos a través de figuras, invitando a los niños a que "lo piensen" y se expresen.

     

  • El inicio estuvo a cargo del grupo de circo contemporáneo ETRA CIRCO.

     

  • Participación del grupo de Abuelas Cuenta Cuento.

     

  • El cierre fue un taller de rap e improvisación .

     

 

La jornada también sirvió como un punto de encuentro para adultos y familias. Estuvo presente el Servicio de Protección de Derechos y el CONAF (Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia), ofreciendo "consejería" y folletería con preguntas reflexivas sobre la crianza.

 



Diversas áreas municipales como Género, Discapacidad, GIRSU, Educación Vial y Deportes colaboraron en el evento, al que se invitó especialmente a jardines, maternales y escuelas.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 SEROS confirmó bajas de prestadores tras denuncias por cobro de plus ilegal
2
 Momento incómodo para una turista: se bañaba desnuda en un río hasta que llegó la policía
3
 La Escuela N° 7722 retoma las clases presenciales repartida en cinco sedes
4
 Aguinaldo diciembre 2025: Cuándo se cobra, cómo se calcula y qué tener en cuenta según cada caso
5
 Corte programado de energía eléctrica
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 “El sello de nacer antes”: la palabra del neonatólogo Battistessa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -