22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 21 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubutsaludcapacitaciones
21 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Salud refuerza capacidades en la Comarca Virch-Valdés 

El objetivo es fortalecer la detección temprana y la capacidad de respuesta de los equipos sanitarios del Primer Nivel de Atención.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Secretaría de Salud de la Provincia llevó a cabo talleres intensivos sobre Manejo de Brotes en los Hospitales de Trelew y Puerto Madryn, con una alta convocatoria de personal sanitario.

Estas jornadas de capacitación forman parte del plan continuo para el desarrollo del recurso humano en el sistema de salud provincial. Estuvieron organizadas por la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología y se enfocaron principalmente en el Primer Nivel de Atención.

 

 

Personal clave capacitado

Los asistentes incluyeron a médicos, enfermeros y Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) de Trelew, Gaiman, Rawson, Puerto Madryn y zonas rurales. Este personal cumple un papel crucial en la detección temprana y la gestión inicial de cualquier situación epidemiológica.

 

Las capacitaciones, que combinaron módulos teóricos y prácticos, fueron dictadas por las referentes Marina Westtein, del área de Vigilancia Epidemiológica provincial, y Analía Iturra, del sector de Epidemiología del Hospital de Trelew.

 

 

Ejes centrales de la formación

Los talleres se centraron en varios puntos clave:

 

  • Fortalecer la detección temprana y la capacidad de respuesta inmediata de los equipos de salud.

     

  • Promover habilidades prácticas para una gestión efectiva de los brotes.

     

  • Facilitar la coordinación interinstitucional, considerada un factor esencial para asegurar una respuesta rápida y organizada ante eventos de salud pública en la región.

     

Con estas acciones, la cartera sanitaria busca optimizar las herramientas disponibles para el personal de primera línea, garantizando una atención más efectiva y oportuna para la comunidad.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka
2
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
3
 Cinco nadadores de Esquel participarán en el Nacional de Infantiles y Menores
4
 El ISFD 804 abre las inscripciones para el Profesorado de Matemática 2026
5
 El congreso Guararé SBK toma Esquel con talleres intensivos y fiestas sociales
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
5
 “El sello de nacer antes”: la palabra del neonatólogo Battistessa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -