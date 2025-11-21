Salud refuerza capacidades en la Comarca Virch-Valdés 

La Secretaría de Salud de la Provincia llevó a cabo talleres intensivos sobreen los Hospitales de Trelew y Puerto Madryn, con una alta convocatoria de personal sanitario.

Estas jornadas de capacitación forman parte del plan continuo para el desarrollo del recurso humano en el sistema de salud provincial. Estuvieron organizadas por la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología y se enfocaron principalmente en el Primer Nivel de Atención.

Personal clave capacitado

Los asistentes incluyeron a médicos, enfermeros y Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) de Trelew, Gaiman, Rawson, Puerto Madryn y zonas rurales. Este personal cumple un papel crucial en la detección temprana y la gestión inicial de cualquier situación epidemiológica.

Las capacitaciones, que combinaron módulos teóricos y prácticos, fueron dictadas por las referentes Marina Westtein, del área de Vigilancia Epidemiológica provincial, y Analía Iturra, del sector de Epidemiología del Hospital de Trelew.

Ejes centrales de la formación

Los talleres se centraron en varios puntos clave:

Fortalecer la detección temprana y la capacidad de respuesta inmediata de los equipos de salud.

Promover habilidades prácticas para una gestión efectiva de los brotes.

Facilitar la coordinación interinstitucional, considerada un factor esencial para asegurar una respuesta rápida y organizada ante eventos de salud pública en la región.

Con estas acciones, la cartera sanitaria busca optimizar las herramientas disponibles para el personal de primera línea, garantizando una atención más efectiva y oportuna para la comunidad.

E.B.W.