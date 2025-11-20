13°
Jueves 20 de Noviembre de 2025
20 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El ISFD 804 abre las inscripciones para el Profesorado de Matemática 2026

Las preinscripciones ya están abiertas en el instituto, que también ofrecerá el profesorado de Física en su sede Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 804 de Esquel anunció la apertura de las inscripciones para el Profesorado de Educación Secundaria en Matemática para el ciclo lectivo 2026, una carrera con una alta demanda laboral en la región.

 

 

Marcos Rosi, coordinador de la carrera y egresado del instituto, informó que las preinscripciones ya están abiertas y se realizan a través de la plataforma Dino.

 

 

Una Carrera de Alta Demanda Laboral

 

Rosi destacó que la carrera tiene una duración de cuatro años y ofrece una sólida formación pedagógica y específica en el campo de la matemática.

 

 

El principal atractivo del profesorado es su gran salida laboral, señalando que actualmente existe una demanda de profesores de matemática que "no está pudiendo cubrirse con los profesores que están disponibles en Esquel y en la zona". Además, los estudiantes pueden comenzar a trabajar como docentes formales en escuelas a partir del tercer año de cursada.

 

 

Rosi, quien es egresado del 804 y se desempeña como coordinador, enfatizó que la formación en el instituto permite a los estudiantes crecer profesional y personalmente, ya que él mismo se formó allí y hoy tiene mucho trabajo como profesor de matemática.

 

 

Proceso de Inscripción y Oferta en la Zona

 

 

Las preinscripciones se encuentran abiertas hasta el 15 de diciembre a través de la plataforma Dino o en la página web chubut.gov.ar.

 

 

Para quienes tengan materias previas de la escuela secundaria, se brinda un plazo hasta octubre del primer año de cursada para regularizar su situación. La institución cuenta con dispositivos particulares para mayores de 25 años.

 

 

El coordinador recordó que el instituto tiene sede en la Escuela N° 200 (calle Don Bosco 1450), con un horario formal de cursada de lunes a viernes, de 18:00 a 22:30/22:50 horas.

 

 

Además del profesorado de Matemática, el ISFD 804 también abre en su sede Esquel el Profesorado de Educación Secundaria en Física. En otras sedes, también se ofrece una amplia oferta, que incluye tecnicaturas en Administración Pública (Trevelin), Economía Popular (Trevelin), Periodismo Deportivo (Trevelin) y Producción Agropecuaria (Tecka).

 

 

F.P

 

