22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 21 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Educación SuperiorFormación DOcenteisfd 804
21 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Nuevas carreras en Trevelin, Esquel y Tecka para el Ciclo Lectivo 2026

Trevelin suma tecnicaturas en Administración Pública, Economía Popular y Periodismo Deportivo. En Tecka abre Gestión Agropecuaria y Esquel, los Profesorados de Matemática y Física en el ISFD 804. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 804 ha confirmado la incorporación de un conjunto de nuevas carreras en sus sedes y extensiones áulicas de la Comarca Andina, enriqueciendo la propuesta educativa para el Ciclo Lectivo 2026, cuyo período de preinscripción se encuentra abierto hasta el 15 de diciembre. Estas nuevas ofertas buscan satisfacer las necesidades profesionales y de desarrollo local de la región.

 

En la localidad de Trevelin, se inauguran tres tecnicaturas superiores diseñadas para impulsar distintos ámbitos del desarrollo comunitario. Estas incluyen la Tecnicatura Superior en Administración Pública orientada al Desarrollo Local, enfocada en la gestión eficiente de recursos y políticas a nivel municipal y regional. También se suma la Tecnicatura Superior en Economía Popular, Social y Solidaria, una formación clave para quienes busquen organizar y gestionar emprendimientos dentro del sector social. Finalmente, para los interesados en la comunicación deportiva, estará disponible la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo.

 

Por su parte, la extensión áulica de Tecka potenciará el sector productivo con el lanzamiento de la Tecnicatura Superior en Gestión y Producción Agropecuaria, una carrera fundamental para la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios en la zona.

 

En Esquel, la propuesta se concentra en la formación docente de nivel secundario, incorporando el Profesorado de Educación Secundaria en Matemática y el Profesorado de Educación Secundaria en Física, carreras esenciales para la cobertura de asignaturas prioritarias en las escuelas de la región.

 

Se reitera que el proceso de preinscripción para todas estas carreras se realiza exclusivamente mediante el sistema DINO por WhatsApp, y los detalles completos pueden ser consultados en los canales oficiales del Ministerio de Educación. 

 

La inscripción es vía WhatsApp hasta el 15 de diciembre a través de DINO (280 460-3466).

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka
2
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
3
 Cinco nadadores de Esquel participarán en el Nacional de Infantiles y Menores
4
 El ISFD 804 abre las inscripciones para el Profesorado de Matemática 2026
5
 El congreso Guararé SBK toma Esquel con talleres intensivos y fiestas sociales
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
5
 “El sello de nacer antes”: la palabra del neonatólogo Battistessa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -