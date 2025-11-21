Nuevas carreras en Trevelin, Esquel y Tecka para el Ciclo Lectivo 2026

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 804 ha confirmado la incorporación de un conjunto de nuevas carreras en sus sedes y extensiones áulicas de la Comarca Andina, enriqueciendo la propuesta educativa para el Ciclo Lectivo 2026, cuyo período de preinscripción se encuentra abierto hasta el 15 de diciembre. Estas nuevas ofertas buscan satisfacer las necesidades profesionales y de desarrollo local de la región.

En la localidad de Trevelin, se inauguran tres tecnicaturas superiores diseñadas para impulsar distintos ámbitos del desarrollo comunitario. Estas incluyen la Tecnicatura Superior en Administración Pública orientada al Desarrollo Local, enfocada en la gestión eficiente de recursos y políticas a nivel municipal y regional. También se suma la Tecnicatura Superior en Economía Popular, Social y Solidaria, una formación clave para quienes busquen organizar y gestionar emprendimientos dentro del sector social. Finalmente, para los interesados en la comunicación deportiva, estará disponible la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo.

Por su parte, la extensión áulica de Tecka potenciará el sector productivo con el lanzamiento de la Tecnicatura Superior en Gestión y Producción Agropecuaria, una carrera fundamental para la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios en la zona.

En Esquel, la propuesta se concentra en la formación docente de nivel secundario, incorporando el Profesorado de Educación Secundaria en Matemática y el Profesorado de Educación Secundaria en Física, carreras esenciales para la cobertura de asignaturas prioritarias en las escuelas de la región.

Se reitera que el proceso de preinscripción para todas estas carreras se realiza exclusivamente mediante el sistema DINO por WhatsApp, y los detalles completos pueden ser consultados en los canales oficiales del Ministerio de Educación.

La inscripción es vía WhatsApp hasta el 15 de diciembre a través de DINO (280 460-3466).

E.B.W.