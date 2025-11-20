El congreso Guararé SBK toma Esquel con talleres intensivos y fiestas sociales

La ciudad de Esquel se transformará este fin de semana en el epicentro del baile con la llegada del congreso Guararé SBK (Salsa, Bachata y Kizomba), organizado por los bailarines y profesores Bárbara Puelman y Darío Daldovino. El evento, cuyo nombre significa "buena onda, energía positiva", promete tres días de intensa actividad.

Talleres Intensivos con Artistas de Primer Nivel

El corazón del congreso se desarrollará en el Salón de Urban Dance (Sáenz Peña 850), donde profesores de Río Negro, Puerto Madryn, El Bolsón y Lago Puelo dictarán una docena de talleres intensivos entre sábado y domingo.

Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender y perfeccionar diversos estilos, como Bachata Fusión, Kizomba, Pachanga, Rumba Cubana, Timba y Ginga. Los organizadores destacaron que los talleres están nivelados para que cualquier persona pueda participar, sin importar su nivel de experiencia, con un enfoque en un intermedio accesible.

Una Agenda Social que se Extiende por Tres Noches

El festival comienza el viernes a las 22:00 hs con un evento gratuito en Los Carreros, donde los organizadores acompañarán al conjunto musical Chan Chan en un show con son y bolero

.

La jornada de talleres del sábado culminará con un gran Social de Baile en el local Plan B (25 de Mayo).

Finalmente, el domingo los participantes cerrarán el congreso con una gran Cena Show en el salón Aoniken. Este evento de cierre incluirá una cena, cerca de 20 shows de artistas de la zona y de afuera, y terminará con un baile social abierto a todo el público.

Los organizadores invitaron a la comunidad a aprovechar esta oportunidad única de aprender y bailar, destacando que todavía hay cupos para los cursos y que las inscripciones pueden realizarse incluso el mismo día del evento.

F.P