Pelea entre novios con un final sangriento: ella lo hirió en la cabeza con un cuchillo de cocina

Un nuevo hecho de violencia volvió a sacudir a un barrio de la zona sur de Comodoro Rivadavia durante la noche del pasado lunes. Una discusión que escaló rápidamente terminó con un hombre herido con un arma blanca y una mujer detenida, tras un operativo policial desplegado en la zona.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio Máximo Abásolo y obligó a una rápida intervención de la Policía y del personal de salud, que debieron asistir a la víctima y asegurar la escena para el avance de la investigación judicial. La mujer es la novia del hombre herido.

Según informó la Comisaría Seccional Séptima, el hecho se registró alrededor de las 22 horas, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un hombre lesionado en una vivienda ubicada en Franzoni al 1000. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba una herida sangrante en la cabeza, compatible con un ataque con arma blanca.

De acuerdo al testimonio recabado en el lugar, la agresión se produjo en el marco de una riña entre el hombre y una mujer mayor de edad, identificada como R.J.A. Durante el altercado, la mujer habría utilizado un cuchillo tipo Tramontina, con el que le provocó una lesión en el lateral derecho de la cabeza.

Un testigo presencial indicó a los uniformados que, tras el ataque, la agresora se retiró del domicilio y se dio a la fuga caminando en dirección a la intersección de las calles Huergo y Franzoni. Con esos datos, el personal policial inició un rastrillaje inmediato por la zona, logrando interceptar y aprehender a la sospechosa a la altura de Franzoni al 1100.

En tanto, el hombre herido fue asistido en primera instancia por personal médico del Hospital 30 de Octubre y luego trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado en observación. Según se informó de manera oficial, su estado es estable y se aguardaban mayores precisiones sobre su diagnóstico y la evolución de la lesión.

La escena del hecho fue preservada por la Policía y se convocó a personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. La mujer aprehendida quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan tomando testimonios para esclarecer las circunstancias que derivaron en el violento episodio.

Con información de ADN.