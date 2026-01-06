22°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 06 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
06 de Enero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Pelea entre novios con un final sangriento: ella lo hirió en la cabeza con un cuchillo de cocina

Se produjo en el interior de una vivienda en Comodoro Rivadavia. Tras una fuerte discusión, la mujer lo atacó con violencia con el arma blanca. Después escapó, pero pudo ser detenida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un nuevo hecho de violencia volvió a sacudir a un barrio de la zona sur de Comodoro Rivadavia durante la noche del pasado lunes. Una discusión que escaló rápidamente terminó con un hombre herido con un arma blanca y una mujer detenida, tras un operativo policial desplegado en la zona.

 

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio Máximo Abásolo y obligó a una rápida intervención de la Policía y del personal de salud, que debieron asistir a la víctima y asegurar la escena para el avance de la investigación judicial. La mujer es la novia del hombre herido.

 

Según informó la Comisaría Seccional Séptima, el hecho se registró alrededor de las 22 horas, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un hombre lesionado en una vivienda ubicada en Franzoni al 1000. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba una herida sangrante en la cabeza, compatible con un ataque con arma blanca.

 

De acuerdo al testimonio recabado en el lugar, la agresión se produjo en el marco de una riña entre el hombre y una mujer mayor de edad, identificada como R.J.A. Durante el altercado, la mujer habría utilizado un cuchillo tipo Tramontina, con el que le provocó una lesión en el lateral derecho de la cabeza.

 

Un testigo presencial indicó a los uniformados que, tras el ataque, la agresora se retiró del domicilio y se dio a la fuga caminando en dirección a la intersección de las calles Huergo y Franzoni. Con esos datos, el personal policial inició un rastrillaje inmediato por la zona, logrando interceptar y aprehender a la sospechosa a la altura de Franzoni al 1100.

 

En tanto, el hombre herido fue asistido en primera instancia por personal médico del Hospital 30 de Octubre y luego trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado en observación. Según se informó de manera oficial, su estado es estable y se aguardaban mayores precisiones sobre su diagnóstico y la evolución de la lesión.

 

La escena del hecho fue preservada por la Policía y se convocó a personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. La mujer aprehendida quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan tomando testimonios para esclarecer las circunstancias que derivaron en el violento episodio.

 

Con información de ADN.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio en Puerto Patriada: Solicitan evacuar el paraje de forma inmediata
2
 Los Reyes Magos vuelven a desfilar por las calles de Esquel a caballo
3
 Cerraron Puerto Patriada por principio de incendio
4
 Denuncian graves irregularidades de una empresa de viajes estudiantiles en Esquel y Trevelin
5
 Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados
1
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -