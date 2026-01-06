22°
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Detuvieron en Puerto Madryn al conductor que atropelló y mató a un jubilado

El hecho ocurrió el 26 de diciembre y el automovilista se había dado a la fuga. Tras una investigación, la Policía logró identificarlo y secuestrar el vehículo involucrado.
Durante la tarde de este lunes, personal policial de Puerto Madryn concretó la detención del conductor acusado de atropellar a un jubilado el pasado 26 de diciembre y escapar del lugar. La víctima permaneció varios días internada y finalmente falleció a raíz de las graves lesiones sufridas.

 

La aprehensión fue posible luego de una investigación minuciosa llevada adelante por efectivos de la fuerza, quienes lograron reunir pruebas que permitieron avanzar en la causa. Con esos elementos, la Justicia autorizó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de un hombre de 43 años.

 

Los procedimientos se desarrollaron en los barrios Pujol y Nueva Chubut. En uno de los domicilios se concretó la detención del sospechoso, mientras que en el otro se logró el secuestro del vehículo que habría protagonizado el siniestro fatal ocurrido en la intersección de las calles Lewis Jones y Perito Moreno, en la ciudad portuaria.

 

 

