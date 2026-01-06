Lo encontraron sobre un charco de sangre, junto a su auto: el misterio sobre el crimen de Agustín

Agustín Troncoso tenía 26 años y era el segundo de cuatro hermanos. Le encantaba dibujar, se había dedicado al arte del tatuaje y semanas antes se incorporó a la empresa Ocasa. Tenía un proyecto de vida que se tronchó abruptamente el 7 de diciembre pasado: Agustín Ricardo Morales le asestó una brutal puñalada en la zona intercostal, debajo de la axila. El arma le seccionó la arteria aorta y llegó a atravesar un pulmón. Troncoso murió desangrado minutos después.

“Son una familia ejemplar; que vive desde siempre en el barrio Belgrano de Neuquén. En la zona del Balneario”, aclaró una vecina, amiga de la mamá. “Agustín era un chico sano, muy de su casa, de su gente. Todavía se junta con sus excompañeros de la EPET 8”, precisó.

Su mamá, Vanina, lo define como “un artista”, que “le encantaba dibujar” e iba a todos lados “con sus crayones, su cuaderno y sus ganas de registrar lo que pasaba”. Pero esos dibujos y lápices no aparecieron en la mochila que le devolvieron. Tampoco el equipo de tatuador, un arte que había aprendido y en el que se estaba desarrollando.

La noche del crimen, Agustín iba a realizarle un tatuaje a Nelson, un nuevo amigo con quien había pasado la tarde en el río. Nelson era conocido de Morales, quien terminó asesinando al joven.

El 7 de noviembre Agustín se mudó Cipolletti: alquiló un departamento cerca de Hospital Moguillansky. El trabajo en el correo le daba una estabilidad económica; y el menor valor de las locaciones lo terminó decidiendo a cruzar el puente. Pero todas las noches se acercaba hasta la casa familiar, para saludar, buscar alguna cosa olvidada, conversar con los hermanos y la madre.

Come se había comprado un vehículo, un auto Corsa gris, se le simplificaban los traslados. También había comenzado una relación con una joven de Cipolletti.

Otro dato que refleja la personalidad de Agustín: había estudiado ruso, y ahora estaba estudiando japonés para poder leer las historias de animé en su idioma original.

¿Por qué estaba en ese horario en un sector como el 2 de agosto? Es algo que tampoco se explican los familiares. Nelson, el amigo al que iba a realizarle un tatuaje, no estaba entre los conocidos por la madre o los hermanos. Mucho menos el supuesto asesino, Morales. Lo encontraron tirado en un charco de sangre, al costado del auto, con las llaves puestas y los vidrios bajos.



