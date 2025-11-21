22°
Esquel, Argentina
Viernes 21 de Noviembre de 2025
21 de Noviembre de 2025
sociedad
Trevelin vuelve a ser sede de un encuentro cultural que reúne a pueblos de toda Sudamérica

Delegaciones de México, Colombia, Chile y diversas colectividades locales participaron del Segundo Encuentro Sudamericano de Danzas “Aguyjevete 2025”, con gala, capacitaciones y actividades integradoras.
Trevelin vivió una gran celebración de la diversidad cultural con el Segundo Encuentro Sudamericano de Danzas “Aguyjevete 2025”, que se llevó a cabo este jueves 20 de noviembre en el Salón Central Municipal desde las 20:30 horas.

 

El evento reunió a delegaciones artísticas de México, Colombia y Chile, junto a una amplia representación local que incluyó a la Colectividad de Paraguay, Raíces del Sur, Colectividad Alemana, Comercialeros Purrum Piukey, Asociación Galesa, Asociación Sirio Libanesa, Colectividad Boliviana, Fuego Danzas Andinas, Asociación Alemana y otros grupos que acompañaron la gala con presentaciones especiales.

 

Durante la presentación oficial del encuentro, el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, expresó “el orgullo de recibir a representantes de distintos pueblos hermanos de América en un espacio de intercambio artístico y cultural que crece año tras año”.

 

Por su parte, Malena Arzamendia, organizadora del festival, agradeció el acompañamiento de las distintas áreas municipales y subrayó el valor del evento “como una verdadera integración cultural, donde el arte y la danza se convierten en puentes entre los pueblos”.

 

La jornada incluyó además una capacitación abierta para bailarines, profesores y público general, que se realizó durante la tarde del jueves en el Salón Central, con docentes y artistas internacionales que compartieron sus tradiciones dancísticas.

 

Las delegaciones extranjeras arribaron a la región en las horas previas y participaron en actividades de integración junto a las colectividades locales, generando un clima de camaradería y celebración.

 

Además, el festival será parte —en los próximos días— del lanzamiento de temporada del campo de peonías, previsto para el miércoles 26 de noviembre a las 11 horas, donde las agrupaciones internacionales ofrecerán presentaciones especiales.

 

“Trevelin se consolida como un punto de encuentro de culturas y tradiciones, en una semana colmada de actividades que celebran nuestra historia, identidad y la diversidad que nos enriquece como comunidad”, destacó De Vera.

 

 

E.B.W. 

 

