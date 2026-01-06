17°
29° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 07 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina IncendiosIgnacio Nacho Torres
06 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

"Este es un momento para estar hermanados"

Ignacio Torres resaltó el trabajo conjunto con Nación ante los incendios y valoró la llegada del ministro del Interior, quien se puso a disposición para colaborar con la asistencia a las familias afectadas y el manejo del fuego.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se refirió a la llegada del ministro del Interior, Diego Santilli.

 

Desde Las Golondrinas y en medio de una emergencia ígnea, Torres aclaró: “Nosotros, como provincia, no mendigamos nada que no nos corresponda; estamos trabajando en conjunto con la Nación”.

 

En este sentido, se refirió a algunas declaraciones realizadas por “algún referente del Partido Justicialista a nivel nacional” y explicó: “Lo peor que puede pasar en esta situación es tener apreciaciones mezquinas, torpes e ignorantes, sin siquiera saber el nombre del paraje que fue afectado y diciendo que a la Nación solamente le corresponde actuar en el Parque Nacional Los Alerces. Nosotros no preguntamos cuándo en el Parque Nacional Los Alerces hay un incendio: nosotros actuamos de inmediato. Nosotros no preguntamos en qué jurisdicción es cuando necesitan que la Policía provincial actúe ante una toma; lo hacemos inmediatamente y también tenemos esa colaboración por parte del Estado nacional”.

 

Y agregó: “Acá no hay ninguna puja jurisdiccional. El incendio no diferencia límites geográficos o jurisdiccionales; el incendio va contra el Parque Nacional, Chubut y Río Negro. Este es un momento para estar hermanados, espalda con espalda, garantizándole seguridad a la gente, no contándonos las costillas ni tampoco queriendo hacer política o tirando piedras cuando necesitamos colaborar”.

 

Finalmente, Torres aseguró que en este trabajo mancomunado con Nación el ministro del Interior se mostró dispuesto a cooperar: “Se puso a disposición desde el primer momento, va a venir y seguramente va a ser parte de un acompañamiento, como se ha hecho en su momento a través de un aporte del Tesoro para contener a las familias que fueron afectadas, y también para fortalecer un sistema de manejo del fuego que es integral”.

 

“Lo último que tenemos que hacer los políticos en este momento es acentuar las diferencias en vez de trabajar en conjunto”, concluyó.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Dentro de 15 días van a empezar a darse cortes de agua mucho más prolongados”
2
 Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados
3
 La conmovedora historia de César, el hombre que cambió trabajo por una torta para el cumple de su hijo
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Urgente: cierran rutas en el Parque Nacional Los Alerces por incendio activo
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -