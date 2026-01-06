El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se refirió a la llegada del ministro del Interior, Diego Santilli.
Desde Las Golondrinas y en medio de una emergencia ígnea, Torres aclaró: “Nosotros, como provincia, no mendigamos nada que no nos corresponda; estamos trabajando en conjunto con la Nación”.
En este sentido, se refirió a algunas declaraciones realizadas por “algún referente del Partido Justicialista a nivel nacional” y explicó: “Lo peor que puede pasar en esta situación es tener apreciaciones mezquinas, torpes e ignorantes, sin siquiera saber el nombre del paraje que fue afectado y diciendo que a la Nación solamente le corresponde actuar en el Parque Nacional Los Alerces. Nosotros no preguntamos cuándo en el Parque Nacional Los Alerces hay un incendio: nosotros actuamos de inmediato. Nosotros no preguntamos en qué jurisdicción es cuando necesitan que la Policía provincial actúe ante una toma; lo hacemos inmediatamente y también tenemos esa colaboración por parte del Estado nacional”.
Y agregó: “Acá no hay ninguna puja jurisdiccional. El incendio no diferencia límites geográficos o jurisdiccionales; el incendio va contra el Parque Nacional, Chubut y Río Negro. Este es un momento para estar hermanados, espalda con espalda, garantizándole seguridad a la gente, no contándonos las costillas ni tampoco queriendo hacer política o tirando piedras cuando necesitamos colaborar”.
Finalmente, Torres aseguró que en este trabajo mancomunado con Nación el ministro del Interior se mostró dispuesto a cooperar: “Se puso a disposición desde el primer momento, va a venir y seguramente va a ser parte de un acompañamiento, como se ha hecho en su momento a través de un aporte del Tesoro para contener a las familias que fueron afectadas, y también para fortalecer un sistema de manejo del fuego que es integral”.
“Lo último que tenemos que hacer los políticos en este momento es acentuar las diferencias en vez de trabajar en conjunto”, concluyó.
