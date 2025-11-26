¿Cómo sigue el tiempo este miércoles tras el calor de ayer?

Este miércoles 26 de noviembre arrancó con 15°C, buena visibilidad y un cielo más despejado que lo anticipado, según lo observado en algunas zonas de la Comarca Andina durante las primeras horas.

El SMN mantiene 0% de probabilidad de lluvias y sostiene la presencia de viento del oeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y algunas ráfagas superiores a los 40 km/h.

La tarde mantendrá valores cercanos a los de ayer

La temperatura trepará hasta los 27°C, muy similar a lo registrado el martes, cuando el calor rondó los 30°.

Aunque no será una jornada sofocante, el viento sí jugará un papel importante: se esperan ráfagas de 51 a 59 km/h desde el sector oeste, que pueden sentirse con fuerza en rutas, zonas descampadas y áreas altas.

Los modelos alternativos marcan índices UV muy altos o extremos en horas del mediodía, por lo que se recomienda protección solar, especialmente para actividades prolongadas al aire libre.

La noche seguirá sin lluvias y con viento presente

El día cerrará con 16°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste-suroeste, sin probabilidad de precipitaciones.

Resumen para hoy en la Comarca Andina

Mañana: 15°C – Cielo mayormente despejado – Viento 23/31 km/h – Sin lluvias.

Tarde: 27°C – Buen tiempo – Ráfagas 51/59 km/h.

Noche: 16°C – Estable – Viento moderado – Sin lluvias.

Efemérides del 26 de noviembre

• Día del Humorista

En homenaje al natalicio de Roberto Fontanarrosa, figura del humor gráfico y literario argentino.

• Día Mundial Contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos

Una fecha que busca generar conciencia sobre los impactos ambientales y sanitarios del uso excesivo de plaguicidas.

• Día Mundial del Olivo

Proclamado por la UNESCO para promover la preservación de este árbol milenario, símbolo de paz y sabiduría.

O.P.