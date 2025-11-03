La secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, estuvo presente en el 2° Encuentro Gastronómico Ancestral en Sierra Colorada.

"En este momento estamos disfrutando de este 2° Encuentro Gastronómico Ancestral, aquí en Sierra Colorada. ¿Y quiénes fueron las precursoras? Daniela y Eva. Ellas tienen esta energía de hacer, de movernos y de invitar gente", aseguró Figueroa ante los presentes, remarcando la ardua labor de las encargadas de organizar y llevar a cabo este evento.

El Encuentro Gastronómico Ancestral se desarrolló con el objetivo de revalorizar las tradiciones culinarias y ofrecer a los visitantes sabores únicos. Durante la jornada se compartieron costumbres locales, con la preparación de curanto y platos elaborados a base de productos como llao llao, morillas y hongos.

Además, la secretaria se refirió al valor de Sierra Colorada como destino turístico: "Siempre digo lo mismo: Sierra Colorada y Lago Rosario se caracterizan por ser comunidades que te reciben los locales. Ellos son los anfitriones. Ellos te hacen sentir como en casa".

"Muchas caritas veo que son de visitantes y de turistas, así que gracias por estar acá. Esto lo vamos a hacer todos los años y a medida que pase el tiempo va a ser más grande, pero siempre con el mismo origen: mostrar lo que es la gastronomía aquí", concluyó Figueroa.

R.G.