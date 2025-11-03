17°
Lunes 03 de Noviembre de 2025
03 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

"Te hacen sentir como en casa"

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacó la labor de las organizadoras del 2° Encuentro Gastronómico Ancestral, mientras vecinos y turistas disfrutaron de curanto, llao llao, morillas y hongos.
La secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, estuvo presente en el 2° Encuentro Gastronómico Ancestral en Sierra Colorada. 

 

"En este momento estamos disfrutando de este 2° Encuentro Gastronómico Ancestral, aquí en Sierra Colorada. ¿Y quiénes fueron las precursoras? Daniela y Eva. Ellas tienen esta energía de hacer, de movernos y de invitar gente", aseguró Figueroa ante los presentes, remarcando la ardua labor de las encargadas de organizar y llevar a cabo este evento. 

 

El Encuentro Gastronómico Ancestral se desarrolló con el objetivo de revalorizar las tradiciones culinarias y ofrecer a los visitantes sabores únicos. Durante la jornada se compartieron costumbres locales, con la preparación de curanto y platos elaborados a base de productos como llao llao, morillas y hongos.

 

Además, la secretaria se refirió al valor de Sierra Colorada como destino turístico: "Siempre digo lo mismo: Sierra Colorada y Lago Rosario se caracterizan por ser comunidades que te reciben los locales. Ellos son los anfitriones. Ellos te hacen sentir como en casa". 

 

"Muchas caritas veo que son de visitantes y de turistas, así que gracias por estar acá. Esto lo vamos a hacer todos los años y a medida que pase el tiempo va a ser más grande, pero siempre con el mismo origen: mostrar lo que es la gastronomía aquí", concluyó Figueroa. 

 

 

R.G.

 

