500 metros de desnivel: El Vertical Short de Esquel sorprendió a 40 corredores de montaña

El organizador Pablo Nahuelquir realizó un balance "positivo" del fin de semana de carreras de montaña que incluyó el KM Vertical y el Montañitas Trail (antes Desafío La Zeta), destacando la alta participación y el descubrimiento de nuevos circuitos en la región. A pesar de las dificultades económicas, las pruebas sumaron cerca de 200 personas.

Las carreras atrajeron a corredores de diversas provincias, incluyendo Córdoba, Corrientes, Neuquén y la costa, quienes vinieron a disfrutar de los paisajes y los desafíos que ofrece la Cordillera.

El Desafío Vertical Short: 500 metros en 2 kilómetros

El evento comenzó el sábado con el debut del Vertical Short, una prueba de montaña que sumó a 40 personas. La carrera, de aproximadamente 2 kilómetros, tuvo un desnivel positivo de 500 metros.

La largada del Vertical fue a las 14:00 horas desde el camino de La hoya, con un recorrido que subió por Topadora y se adentró en una parte de la montaña que habitualmente no usan las carreras, llegando hasta una piedra.

Los ganadores de la general fueron Víctor Rodríguez y Yanina Solís. Nahuelquir destacó la performance de la última participante, una señora de Trelew que completó el recorrido en 59 minutos y estaba "maravillada" con el lugar. Desde la cima, los corredores pudieron apreciar vistas de Esquel, las lagunas y La Hoya de fondo.

Montañitas Trail y Nuevos Senderos

El domingo, la actividad se trasladó a la zeta, y renombrada para incluir la prueba vertical).

La organización se enfoca constantemente en la innovación de los circuitos: "Siempre tratamos de buscar algo nuevo, como pasó en La Z0eta buscamos un sendero nuevo que no es utilizado para las carreras", explicó Nahuelquir. En esta ocasión, destacaron un nuevo sendero de Cipresal, que ofrece una vista "maravillosa" de la laguna al descender.

El organizador subrayó la importancia de las distancias cortas para el crecimiento del trail running, ya que motivan a mucha "gente que por primera vez corre".

Finalmente, Nahuelquir confirmó que por el momento no planea agregar más carreras de aquí a fin de año, enfocándose en las tareas post-carrera como la limpieza y el retiro de cintas del predio de La Zeta.

F.P