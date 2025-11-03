Las Plumas: Bowman destacó el trabajo de contención junto a la Provincia y la presencia del Estado a nivel local

El intendente de Las Plumas, Sergio Bowman, puso en relieve el trabajo mancomunado con el Gobierno Provincial, en el marco de una localidad que, al igual que otras comunas de la Meseta Central, durante años han sido relegadas en cuanto a la salud, la educación, la conectividad y el desarrollo productivo. En diálogo con medios radiales, el jefe comunal planteó la necesidad de una "reconversión" en términos locales, y aseguró que junto a la Provincia "estamos pendientes de las necesidades de la gente".

"En contacto permanente"

"A pesar del contexto económico nacional, hemos hecho un trabajo importante de terreno y contención social, hablándole de frente a los vecinos, a quienes nunca les decimos algo que no podamos cumplir", sostuvo el jefe comunal, y remarcó que "en un pueblo como el nuestro, los vecinos estamos en contacto permanentemente, por eso estamos pendientes de la necesidad de la gente".

Desarrollo local

"El vecino valora mucho una verdad dura que una mentira bonita, por eso todos entendemos que, hasta que no haya una reconversión productiva a nivel local, va a ser difícil salir adelante", puntualizó Bowman, destacando que "tanto la Provincia como nuestro municipio bregamos por los intereses de nuestro pueblo".

"El electorado acompañó"

Por otra parte, Bowman analizó el escenario político tras las elecciones de medio término y planteó que "hubo una evidente polarización marcada por un electorado que 'subió al ring' al oficialismo nacional y puso del otro lado al espacio que representa volver al pasado", y agregó que, en el caso de Chubut, "se sumó otro componente que fue la ratificación de la gestión provincial a través del plebiscito para la eliminación de fueros", concluyendo que "esta iniciativa era uno de las principales proyectos impulsados por la gestión de Torres, y la gente lo acompañó en las urnas mayoritariamente".

E.B.W.